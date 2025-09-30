'Não é simples tirar Belmonte': Arnaldo explica crise política no São Paulo

A permanência do diretor de futebol Carlos Belmonte no São Paulo está envolta em impasses políticos que cercam o Morumbi, explica Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O comentarista detalha que, mesmo com a pressão da torcida pela demissão de Belmonte, a saída dele teria impactos diretos no Conselho Deliberativo e na diretoria.

Essa é uma situação que não é tão simples de ser resolvida por alguns fatores. Primeiro, porque a temporada ainda não acabou e o Carlos Belmonte e seus diretores, incluindo o Muricy, que é do grupo, estão no clube ao mesmo tempo que o Casares está. São eles que formaram esse time de futebol, que contrataram o Crespo e que agora não têm muito o que fazer no mercado, a não ser dar força a quem está lá. Esse é um fator. A temporada ainda está em andamento e está acabando.

Arnaldo Ribeiro

O comentarista aponta que há dependência mútua entre Belmonte e o presidente Julio Casares. Segundo Arnaldo, uma ruptura agora pode custar apoio político e prejudicar projetos como o fundo de Cotia, por exemplo, que é uma das prioridades de Casares no momento.

As amarras políticas entre Casares e Belmonte, por mais que eles ensaiem uma ruptura a um ano da eleição e que o Belmonte não seja o candidato preferido do Casares como foi outrora, um depende do outro nesse momento. Se o Casares demite o Belmonte e troca o comando de futebol, provavelmente o grupo do Belmonte, que é grande no Conselho, se voltará automaticamente contra o Casares em qualquer situação.

Para o Casares dar esse passo, ele poderia dar esse passo demagogicamente, mas talvez custe sustentação política a ele. E o Belmonte, por sua vez, de tomar a iniciativa de sair, ele deixaria o time e o futebol numa situação complicada nesse momento. Então, não é tão simples essa cisão, tanto o pedido de demissão da parte do Belmonte quanto eventualmente uma decisão por parte do presidente de troca do comando de futebol.

Arnaldo Ribeiro

Antes da derrota para o Ceará no Morumbis, que teve o pior público do estádio desde a pandemia, a torcida do São Paulo protestou contra Casares e pediu a saída de Belmonte.

