Monaco x Manchester City pela Champions: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Monaco e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Louis II, em Mônaco, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2025/26.
Onde assistir Monaco x Manchester City?
A partida terá transmissão ao vivo da Space (TV fechada) e do HBO Max (streaming).
Como chega o Monaco?
O Monaco tenta se recuperar após a dura derrota por 4 a 1 para o Club Brugge na estreia da Champions League. Apesar do tropeço, a equipe vive boa fase no Campeonato Francês, onde briga pelas primeiras posições.
O técnico Adi Hutter, porém, lida com uma lista extensa de desfalques: Hradecky, Camara, Golovin, Mawissa e Zakaria estão fora por lesão, enquanto Pogba ainda não está em condições ideais de jogo.
Como chega o Manchester City?
O Manchester City iniciou a Champions com vitória convincente por 2 a 0 sobre o Napoli, atual campeão italiano, e chega embalado ao Principado. A equipe de Pep Guardiola também vem de bons resultados na Premier League e na Copa da Liga Inglesa.
Para este duelo, o treinador espanhol não poderá contar com Khusanov, Aït-Nouri e Marmoush, lesionados. Rodri e Cherki, que se recuperam, são dúvidas, mas participaram dos treinos na véspera do jogo.
Retrospecto
As equipes já se enfrentaram duas vezes em competições oficiais. Cada lado venceu uma vez: o City triunfou em Manchester, enquanto o Monaco levou a melhor em casa.
Prováveis escalações
Monaco: Kohn; Vanderson, Eric Dier, Kehrer e Caio Henrique; Akliouche, Coulibaly, Teze e Fati; Balogun e Biereth
Técnico: Adi Hutter
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Oscar Bobb, Haaland e Doku
Técnico: Pep Guardiola
Arbitragem
- Árbitro: Jesús Gil Manzano (Espanha)
- Assistentes: Ángel Nevado (Espanha) e Guadalupe Porras Ayuso (Espanha)
- VAR: César Soto Grado (Espanha)
Ficha técnica
Monaco x Manchester City
- Competição: Champions League - fase de liga, 2ª rodada
- Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Louis II, Mônaco
- Árbitro: Jesús Gil Manzano (Espanha)
- Transmissão: Space e HBO Max