Monaco x Manchester City pela Champions: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

30/09/2025 20h00

Monaco e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Louis II, em Mônaco, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2025/26.

Onde assistir Monaco x Manchester City?

A partida terá transmissão ao vivo da Space (TV fechada) e do HBO Max (streaming).

Como chega o Monaco?

O Monaco tenta se recuperar após a dura derrota por 4 a 1 para o Club Brugge na estreia da Champions League. Apesar do tropeço, a equipe vive boa fase no Campeonato Francês, onde briga pelas primeiras posições.

O técnico Adi Hutter, porém, lida com uma lista extensa de desfalques: Hradecky, Camara, Golovin, Mawissa e Zakaria estão fora por lesão, enquanto Pogba ainda não está em condições ideais de jogo.

Como chega o Manchester City?

O Manchester City iniciou a Champions com vitória convincente por 2 a 0 sobre o Napoli, atual campeão italiano, e chega embalado ao Principado. A equipe de Pep Guardiola também vem de bons resultados na Premier League e na Copa da Liga Inglesa.

Para este duelo, o treinador espanhol não poderá contar com Khusanov, Aït-Nouri e Marmoush, lesionados. Rodri e Cherki, que se recuperam, são dúvidas, mas participaram dos treinos na véspera do jogo.

Retrospecto

As equipes já se enfrentaram duas vezes em competições oficiais. Cada lado venceu uma vez: o City triunfou em Manchester, enquanto o Monaco levou a melhor em casa.

Prováveis escalações

Monaco: Kohn; Vanderson, Eric Dier, Kehrer e Caio Henrique; Akliouche, Coulibaly, Teze e Fati; Balogun e Biereth

Técnico: Adi Hutter

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Oscar Bobb, Haaland e Doku

Técnico: Pep Guardiola

Arbitragem

  • Árbitro: Jesús Gil Manzano (Espanha)

  • Assistentes: Ángel Nevado (Espanha) e Guadalupe Porras Ayuso (Espanha)

  • VAR: César Soto Grado (Espanha)

Ficha técnica

Monaco x Manchester City

  • Competição: Champions League - fase de liga, 2ª rodada

  • Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025

  • Horário: 16h (de Brasília)

  • Local: Estádio Louis II, Mônaco

  • Árbitro: Jesús Gil Manzano (Espanha)

  • Transmissão: Space e HBO Max

