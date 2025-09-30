Topo

Esporte

Mirassol x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

30/09/2025 20h00

Nesta quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Mirassol recebe o Red Bull Bragantino, no Estádio Campos Maia. O duelo está marcado para as 19h00 (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Premiere.

Como chegam os times?

O Mirassol, sensação do Campeonato Brasileiro, vem de derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG. O Bragantino, por sua vez, não vence há quatro jogos (dois empates e duas derrotas) e vem de um 2 a 2 diante do Santos.

Histórico de confronto

Os times duelaram 22 vezes, com sete vitórias do Bragantino, seis empates e nove triunfos do Mirassol.

Veja o histórico dos últimos cinco jogos:

05/05/2025: RB Bragantino 1 x 0 Mirassol (Brasileirão)

20/02/2025: RB Bragantino 3 x 0 Mirassol (Paulista)

11/02/2023: RB Bragantino 0 x 0 Mirassol (Paulista)

27/01/2022: Mirassol 3 x 1 RB Bragantino (Paulista)

17/04/2021: RB Bragantino 2 x 1 Mirassol (Paulista)

Estatísticas

Mirassol no campeonato

  • 4ª posição

  • 11 vitórias, 9 empates e 4 derrotas

  • 41 gols marcados

  • 24 gols sofridos

Bragantino no campeonato

  • 9ª posição

  • 9 vitórias, 5 empates e 11 derrotas

  • 31 gols marcados

  • 37 gols sofridos

Prováveis escalações

Mirassol: Walter; Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Yago Felipe, Danielzinho, Negueba e Gabriel; Chico da Costa

Técnico: Rafael Guanaes

Bragantino: Cleiton; Nathan, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Ramires; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha

Técnico: Fernando Seabra

ARBITRAGEM

Wilton Pereira Sampaio será o árbitro do confronto, com Leone Carvalho Rocha e Alex Sandro Quadros Thome como assistentes. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral fica no comando do VAR.

Próximo jogo Mirassol

Corinthians x Mirassol | Campeonato Brasileiro

Data e horário: 04 de outubro, às 21h00 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Próximo jogo Bragantino

RB Bragantino x Grêmio | Campeonato Brasileiro

Data e horário: 04 de outubro, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X BRAGANTINO

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Campos Maia

Data: 01 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 19h00 (de Brasília)

Transmissão: Premiere

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Leila sobe o tom: 'Seria bonito formarmos nova liga excluindo o Flamengo'

Corinthians obtém nova vitória contra Vítor Pereira na Justiça do Trabalho

CNB aplica suspensões a Popó, Wanderlei Silva e equipes após confusão no Spaten Fight Night

'Competitividade predatória': Milly critica atrito entre Flamengo e Libra

Transmissão ao vivo de Goiás x Atlético-GO pela Série B: veja onde assistir

Casares comenta profissionalização no São Paulo, mas defende conselheiros: "Não vou abrir mão"

Internacional x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Villarreal x Juventus: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Napoli x Sporting: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Botafogo x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Arsenal x Olympiacos: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Liga dos Campeões