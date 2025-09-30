Mirassol x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
Nesta quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Mirassol recebe o Red Bull Bragantino, no Estádio Campos Maia. O duelo está marcado para as 19h00 (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do Premiere.
Como chegam os times?
O Mirassol, sensação do Campeonato Brasileiro, vem de derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG. O Bragantino, por sua vez, não vence há quatro jogos (dois empates e duas derrotas) e vem de um 2 a 2 diante do Santos.
Histórico de confronto
Os times duelaram 22 vezes, com sete vitórias do Bragantino, seis empates e nove triunfos do Mirassol.
Veja o histórico dos últimos cinco jogos:
05/05/2025: RB Bragantino 1 x 0 Mirassol (Brasileirão)
20/02/2025: RB Bragantino 3 x 0 Mirassol (Paulista)
11/02/2023: RB Bragantino 0 x 0 Mirassol (Paulista)
27/01/2022: Mirassol 3 x 1 RB Bragantino (Paulista)
17/04/2021: RB Bragantino 2 x 1 Mirassol (Paulista)
Estatísticas
Mirassol no campeonato
- 4ª posição
- 11 vitórias, 9 empates e 4 derrotas
- 41 gols marcados
- 24 gols sofridos
Bragantino no campeonato
- 9ª posição
- 9 vitórias, 5 empates e 11 derrotas
- 31 gols marcados
- 37 gols sofridos
Prováveis escalações
Mirassol: Walter; Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Yago Felipe, Danielzinho, Negueba e Gabriel; Chico da Costa
Técnico: Rafael Guanaes
Bragantino: Cleiton; Nathan, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Ramires; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha
Técnico: Fernando Seabra
ARBITRAGEM
Wilton Pereira Sampaio será o árbitro do confronto, com Leone Carvalho Rocha e Alex Sandro Quadros Thome como assistentes. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral fica no comando do VAR.
Próximo jogo Mirassol
Corinthians x Mirassol | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 04 de outubro, às 21h00 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena
Próximo jogo Bragantino
RB Bragantino x Grêmio | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 04 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques
FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X BRAGANTINO
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Campos Maia
Data: 01 de outubro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 19h00 (de Brasília)
Transmissão: Premiere