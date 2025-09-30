Topo

Esporte

Memphis inicia transição, mas desfalca Corinthians contra o Inter; veja relacionados

30/09/2025 18h03

O Corinthians divulgou, nesta terça-feira, a lista de relacionados para o jogo contra o Internacional, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Memphis Depay, em recuperação de um edema no músculo posterior da coxa direita, segue entre os desfalques.

De acordo com o clube, o holandês iniciou a fase de transição física no gramado. Ele, porém, ainda não reúne condições de ir para a partida. A expectativa é que ele volte a ficar à disposição diante do Mirassol, no próximo sábado.

Além de Memphis, o técnico Dorival Júnior tem outras cinco baixas para o embate em Porto Alegre. O atacante Yuri Alberto, suspenso, está fora. Os demais estão entregues ao departamento médico: André Ramalho (estiramento no músculo posterior da coxa), Charles (dores no joelho direito) Rodrigo Garro (lesão na panturrilha direita) e André Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo).

Nesta terça, o elenco do Corinthians concluiu a preparação para pegar o Inter. A delegação embarca para o Sul no período da tarde e tem previsão de chegada à noite.

Veja os relacionados do Corinthians:

  • Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza, Kauê;

  • Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor, Matheus Bidu e Matheuzinho;

  • Zagueiros: Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca;

  • Meias: André Luiz, Breno Bidon, Dieguinho, José Martínez, Luiz Gustavo Bahia, Maycon, Raniele e Ryan;

  • Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno e Vitinho.

Próximo jogo do Corinthians

  • Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Situação na tabela

  • Corinthians: 13ª colocação, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas)

  • Internacional: 15º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e dez derrotas)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Filho de ídolo do São Paulo se destaca no sub-15 do Brasil e sonha com título no Paraguai

Com gol no fim, Tottenham busca empate com Bodo/Glimt pela Champions

Liverpool peca nas finalizações e perde em visita ao Galatasaray na Champions

Atlético de Madrid goleia o Frankfurt e entra na zona de classificação da Liga dos Campeões

Memphis inicia transição, mas desfalca Corinthians contra o Inter; veja relacionados

Alisson sai machucado, e Liverpool perde para Galatasaray na Champions

Estêvão esbarra no goleiro, Ríos faz contra e Chelsea supera Benfica em Londres pela Champions

Chelsea vence Benfica pela Champions graças a gol contra de Richard Ríos

Com gol contra de Ríos, Chelsea bate o Benfica e vence a primeira na Champions

Com dois de brasileiro, Marselha goleia Ajax pela Champions

Inter de Milão aproveita falha e bate Slavia Praga com dois de Lautaro pela Champions