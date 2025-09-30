Memphis inicia transição, mas desfalca Corinthians contra o Inter; veja relacionados

O Corinthians divulgou, nesta terça-feira, a lista de relacionados para o jogo contra o Internacional, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Memphis Depay, em recuperação de um edema no músculo posterior da coxa direita, segue entre os desfalques.

De acordo com o clube, o holandês iniciou a fase de transição física no gramado. Ele, porém, ainda não reúne condições de ir para a partida. A expectativa é que ele volte a ficar à disposição diante do Mirassol, no próximo sábado.

Além de Memphis, o técnico Dorival Júnior tem outras cinco baixas para o embate em Porto Alegre. O atacante Yuri Alberto, suspenso, está fora. Os demais estão entregues ao departamento médico: André Ramalho (estiramento no músculo posterior da coxa), Charles (dores no joelho direito) Rodrigo Garro (lesão na panturrilha direita) e André Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo).

Nesta terça, o elenco do Corinthians concluiu a preparação para pegar o Inter. A delegação embarca para o Sul no período da tarde e tem previsão de chegada à noite.

Veja os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza, Kauê;

Felipe Longo, Hugo Souza, Kauê; Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor, Matheus Bidu e Matheuzinho;

Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor, Matheus Bidu e Matheuzinho; Zagueiros: Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca;

Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca; Meias: André Luiz, Breno Bidon, Dieguinho, José Martínez, Luiz Gustavo Bahia, Maycon, Raniele e Ryan;

André Luiz, Breno Bidon, Dieguinho, José Martínez, Luiz Gustavo Bahia, Maycon, Raniele e Ryan; Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno e Vitinho.

Os relacionados para a 26ª rodada do Brasileirão! ???#VaiCorinthians pic.twitter.com/6Ji5El7cRI ? Corinthians (@Corinthians) September 30, 2025

Próximo jogo do Corinthians

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)

(26ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

