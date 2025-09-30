Meia do Palmeiras, Evangelista passará por cirurgia na coxa e está fora da temporada
O meio-campista Lucas Evangelista, do Palmeiras, precisará passar por cirurgia para corrigir uma lesão tendínea no músculo posterior da coxa direita. O jogador, assim, está fora do restante da temporada.
Como informado pelo Palmeiras, Evangelista passou por uma bateria de exames médicos complementares nesta terça-feira. Os novos resultados confirmaram a lesão tendínea na coxa e, consequentemente, a necessidade do procedimento cirúrgico.
Lucas Evangelista sentiu o problema na coxa na partida contra o Bahia, no último domingo. O meio-campista recebeu atendimento no gramado da Arena Fonte Nova, mas precisou ser retirado de maca, aparentando sentir muitas dores no local.
Lucas Evangelista sofreu lesão contra o Bahia
A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o clube vê a lesão de Evangelista como uma fatalidade. Durante a queda, o atleta esticou os joelhos ao se debruçar sobre a bola, o que causou uma contração. Este movimento gerou uma tensão, provocando o rompimento do tendão.
Evangelista vivia seu melhor momento desde a chegada ao Palmeiras no início da temporada. O atleta havia se consolidado como titular após a saída de Richard Ríos e engatou uma série de boas atuações, despontando inclusive um dos líderes do elenco alviverde.
Na atual temporada, Lucas Evangelista soma dois gols e três assistências em 33 partidas com a camisa do Palmeiras.
Números de Lucas Evangelista pelo Palmeiras
- 33 jogos
- 2 gols
- 3 assistências
- 21 vitórias, seis empates e seis derrotas
Próximos jogos do Palmeiras
- Palmeiras x Vasco (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- São Paulo x Palmeiras (27 rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 05/10 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP)