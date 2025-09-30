Maurício Ruffy treina com Volkanovski e Adesanya e recebe elogios; veja

Representante da equipe 'Fighting Nerds', Maurício Ruffy teve a oportunidade de dividir os tatames com dois dos principais nomes da história recente do UFC. O campeão peso-pena (66 kg) Alexander Volkanovski e o ex-detentor do cinturão dos médios (84 kg) Israel Adesanya, astros da renomada City Kickboxing, participaram de sessões de treinos ao lado do alagoano.

A vivência com atletas tão consagrados não passou despercebida, especialmente para Adesanya, que fez questão de destacar a experiência em suas redes sociais. Em uma publicação, o nigeriano exaltou a postura do peso-leve (70 kg) e a forma como ele conduz seu processo de aprendizado.

"Hoje, aprendi muito vendo esse cara. Gosto do sistema e da maneira como ele pensa também. Ele conceitua as coisas e torna divertido, como a criança em nós. Muito obrigado", escreveu o ex-campeão.

Prospecto

Considerado uma das promessas do MMA brasileiro, Ruffy vem chamando atenção não apenas pelo talento técnico, mas também pela abordagem analítica e criativa nos treinamentos. Após um início empolgante no UFC, com três vitórias consecutivas e performances dominantes, o lutador acabou sofrendo sua primeira derrota na organização, em setembro, contra Benoit Saint Denis no UFC Paris.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Maurício Ruffy (@ruffy_mma)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Maurício Ruffy (@ruffy_mma)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok