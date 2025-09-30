Topo

Esporte

Maurício Ruffy treina com Volkanovski e Adesanya e recebe elogios; veja

30/09/2025 13h40

Representante da equipe 'Fighting Nerds', Maurício Ruffy teve a oportunidade de dividir os tatames com dois dos principais nomes da história recente do UFC. O campeão peso-pena (66 kg) Alexander Volkanovski e o ex-detentor do cinturão dos médios (84 kg) Israel Adesanya, astros da renomada City Kickboxing, participaram de sessões de treinos ao lado do alagoano.

A vivência com atletas tão consagrados não passou despercebida, especialmente para Adesanya, que fez questão de destacar a experiência em suas redes sociais. Em uma publicação, o nigeriano exaltou a postura do peso-leve (70 kg) e a forma como ele conduz seu processo de aprendizado.

"Hoje, aprendi muito vendo esse cara. Gosto do sistema e da maneira como ele pensa também. Ele conceitua as coisas e torna divertido, como a criança em nós. Muito obrigado", escreveu o ex-campeão.

Prospecto

Considerado uma das promessas do MMA brasileiro, Ruffy vem chamando atenção não apenas pelo talento técnico, mas também pela abordagem analítica e criativa nos treinamentos. Após um início empolgante no UFC, com três vitórias consecutivas e performances dominantes, o lutador acabou sofrendo sua primeira derrota na organização, em setembro, contra Benoit Saint Denis no UFC Paris.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Maurício Ruffy (@ruffy_mma)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Maurício Ruffy (@ruffy_mma)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

'E o Yuri, hein?': cavadinha vira assunto entre Alexandre de Moraes e Lula

Assistir Pafos x Bayern pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Transmissão ao vivo de Chelsea x Benfica pela Champions League: veja onde assistir

Assistir Galatasaray x Liverpool pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Assistir Inter de Milão x Slavia Praga pela Champions: veja onde vai passar o jogo

Fluminense encerra preparação para encarar o Sport

Vini Jr. e Koke discutiram durante clássico de Madri, diz tv

Meia do Palmeiras, Evangelista passará por cirurgia na coxa e está fora da temporada

Evangelista passará por cirurgia após romper tendão da coxa e desfalca Palmeiras em até 6 meses

Popó tem alta após cirurgia e diz: 'Focar em uma boa recuperação'

Maurício Ruffy treina com Volkanovski e Adesanya e recebe elogios; veja