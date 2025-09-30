Luta de Gabriel Marretinha é remanejada do UFC Rio para liderar card em Las Vegas

Originalmente escalado para enfrentar Randy Brown no UFC Rio, que acontece no próximo dia 11 de outubro, na 'Cidade Maravilhosa', o meio-médio (77 kg) Gabriel Bonfim, o 'Marretinha', teve sua luta remanejada para liderar um card 'Fight Night' da organização sediado em Las Vegas (EUA), no dia 8 de novembro. O anúncio da mudança de cronograma foi feito pelo próprio Ultimate, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Sendo assim, o embate entre Marretinha e Brown foi confirmado como novo 'main event' do UFC Vegas 111. Portanto, o duelo entre os pesos-meio-médios, agora, passa a ter duração máxima de até cinco rounds - como acontece tradicionalmente nas lutas principais dos eventos do Ultimate.

Estreia em lutas principais

Esta será a primeira vez que Gabriel Marretinha, de 28 anos, será um dos protagonistas do 'main event' de um show do UFC. Na organização desde 2023, o brasileiro - atual 14º colocado no ranking meio-médio do Ultimate - vem em franca ascensão, acumulando cinco vitórias e apenas uma derrota em seis lutas disputadas no octógono mais famoso do mundo.

Rival experiente

Se o brasileiro desponta como uma das promessas para o futuro da divisão, seu adversário está consolidado como uma espécie de 'porteiro' do top 15. Bem mais experiente, Brown atua no UFC desde 2016, e soma 14 vitórias e seis derrotas na organização presidida por Dana White. Porém, curiosamente, esta também será a primeira luta principal do americano de ascendência jamaicana.

