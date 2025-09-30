Luisa Stefani e Timea Babos avançam às quartas do WTA 1000 de Pequim

Topo

A brasileira Luisa Stefani, número 1 do país, e a húngara Timea Babos garantiram vaga nas quartas de final do WTA 1000 de Pequim, na China, após virada na madrugada desta terça-feira (30). Disputado no piso duro e com premiação de US$ 8,9 milhões, o torneio é um dos mais importantes do circuito de tênis.

Como foi o jogo

A dupla superou as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang por 4/6, 6/1 e 10-4 no match tiebreak. Agora, enfrentará a húngara Fanny Stollar e a japonesa Miyu Kato, que eliminaram as cabeças de chave 3, Veronika Kudermetova (Rússia) e Elise Mertens (Bélgica).

"Começamos com dificuldades, elas aproveitaram a única chance de break. No segundo set, conseguimos nos impor cedo, jogar mais agressivas e, no tiebreak, abrimos boa vantagem que nos deu tranquilidade", explicou Luisa.

Sobre o próximo desafio, a paulistana destacou: "Será um jogo duro contra uma parceria inédita que vem de duas grandes vitórias. Vamos trabalhar nos ajustes para buscar mais uma boa atuação."

Meta na temporada

Atuais oitavas do ranking anual de duplas, Stefani e Babos seguem na luta por vaga no WTA Finals, em novembro, na Arábia Saudita. Juntas, elas já conquistaram quatro títulos: Linz (Áustria), Estrasburgo (França), dois WTAs 500, e o SP Open (WTA 250).

