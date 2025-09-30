Topo

Esporte

Liverpool peca nas finalizações e perde em visita ao Galatasaray na Champions

Istambul

30/09/2025 18h08

Dono da melhor campanha da fase de classificação da edição passada da Champions, emplacando sete vitórias seguidas, o Liverpool não repete a atuação de brilho atualmente. Depois de duro triunfo na estreia, a equipe falhou bastante nas finalizações nesta terça-feira e amargou a derrota no RAMS Park, em Istambul, por 1 a 0 para o Galatasaray.

Ekitike, Gakpo e companhia foram ofuscados pelo nigeriano Osimhen, autor do gol do triunfo turco em dia de enorme superação diante de um forte rival. O atacante definiu o jogo em cobrança de pênalti, mas travou bela batalha com o goleiro brasileiro Alisson.

O Liverpool entrou em campo como grande favorito, mas foi o Galatasaray quem chegou primeiro e sob enorme perigo com menos de dois minutos. Yilmaz saiu cara a cara e viu Alisson ser arrojado para evitar a festa dos turcos ao defender com o pé esquerdo.

A partida era disputada sob alta intensidade e com ataques e contragolpes em velocidade impressionante. Os ingleses, mais com a bola, trabalhavam debaixo de vaia ensurdecedora e investindo bastante em Ekitike, já que o ídolo Mohamed Salah estava apenas na reserva.

O centroavante francês falhou de frente para o goleiro Çakir e viu o zagueiro salvar em cima da linha a batida de joelho de Gakpo no rebote. O Liverpool não abriu o placar em chance incrível e viu Osimhen abrir o placar do outro lado em cobrança de pênalti bobo após Szoboszlai acertar o rosto de Yilmaz.

Sair na frente empolgou o time turco, que teve mais oportunidades de ampliar, mas esbarrou no goleiro Alisson. O Liverpool atacou de maneira atabalhoada pressionado pelo resultado adverso e não criou a grande chance da igualdade antes do intervalo.

Salah voltou ao banco no começo da etapa final tapando os ouvidos diante de tantos protestos e vaias dos torcedores do Galatasaray. De lá, viu a letra de Ekitike parar no goleiro. Mesmo sem seu astro, o Liverpool era bastante ofensivo na busca do empate. Faltava capricho.

Osimhen era o diferencial do outro lado. Mas também falhando em lances capitais. O atacante teve dois belos contragolpes e não soube aproveitar. No primeiro, recebeu o combate por trás e no segundo ajeitou o corpo e bateu para mais uma grande defesa de Alisson.

Os minutos finais, já com Mohamed Salah em campo e na base do sufoco, o Liverpool foi para o abafa de qualquer maneira, mas a estratégia, ou falta dela, não surtiu efeito, com o time esbarrando no paredão defensivo e falhando nas tentativas de mandar às redes rivais. O árbitro ainda marcou um pênalti aos ingleses, anulado pelo VAR, e a festa foi gigante dos donos da casa com o resultado maiúsculo.

