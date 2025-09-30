Topo

Esporte

Palmeiras: Lesão aquece briga, e Abel tem 4 nomes para vaga de Evangelista

Andreas Pereira em ação com a camisa do Palmeiras na partida contra o Bahia - Cesar Greco/Palmeiras
Andreas Pereira em ação com a camisa do Palmeiras na partida contra o Bahia Imagem: Cesar Greco/Palmeiras
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

30/09/2025 05h30

Lucas Evangelista, titular absoluto do Palmeiras, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e não está descartada uma intervenção cirúrgica. O clube fará novos exames para entender a complexidade do caso, mas o cenário não é otimista.

A lesão do camisa 30 aquece a briga para saber quem assume essa vaga. Abel Ferreira tem quatro atletas no elenco que podem assumir essa função.

Quais são as opções de Abel?

Andreas Pereira

andreas - Jota Erre/AGIF - Jota Erre/AGIF
Andreas Pereira comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Fortaleza no Brasileirão
Imagem: Jota Erre/AGIF

O camisa 8 é o favorito para ficar com a vaga de Evangelista. Abel explicou após o jogo contra o Bahia que Andreas não assumiu a vaga de Evangelista na partida por não ter treinado na posição, mas para o jogo contra o Vasco, no Allianz Parque, a postura deve ser outra.

Muito simples. Achei que o jogo estava pouco propício para a criatividade. Foi um jogo muito de duelos, muito duro. Aníbal sabe fazer. Outra opção era puxar o Andreas, mas ele não treinou ali. Aníbal treina ali. Não era um jogo para jogadores criativos, era um jogo para transição, como fez o adversário. Abel Ferreira.

No entanto, o meia de 29 anos jogou grande parte de sua carreira um pouco mais recuado — por enquanto, Andreas só jogou avançado no Alviverde.

Allan

allan - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
Allan, do Palmeiras, em jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão
Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O garoto de 21 anos é um meia de origem, mas também pode jogar como camisa 8. Ele foi o escolhido por Abel Ferreira para a posição quando poupou titulares contra o Fortaleza de olho no jogo decisivo contra o River Plate.

Allan ganhou espaço durante o Mundial de Clubes jogando pelo lado direito do ataque, mas pode ser um 10 ou um 8 também.

Aníbal Moreno

aníbal - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
Anibal Moreno, do Palmeiras em jogo contra o Porto pelo Mundial
Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O argentino, que é camisa 5 de origem, foi o escolhido por Abel para entrar na vaga de Evangelista contra o Bahia.

Abel afirmou que Aníbal faz essa função como 8 nos treinamentos, mas deve retornar à sua posição de origem (ele começou no banco contra o Bahia) e abrir espaço para outro jogador.

Emiliano Martínez

emi - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
Emiliano Martínez, do Palmeiras, celebra gol no clássico contra o Corinthians, pelo Brasileirão
Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O uruguaio é primeiro volante de origem, mas também pode jogar um pouco mais avançado.

Ele foi titular contra o Bahia como camisa 5 e viu Aníbal ser utilizado um pouco mais adiantado.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (1º), contra o Vasco, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

São Paulo amarga mais baixas e repensa 3 zagueiros sem 'fórmula mágica'

Palmeiras: Lesão aquece briga, e Abel tem 4 nomes para vaga de Evangelista

Timidez em público e vida na fazenda: o que Amigão fazia longe das câmeras

Corinthians estoura cota da Nike e apura destino de materiais esportivos

Time da Flórida negocia para ser casa da seleção na Copa e espera sorteio

Amigão viveu 500 dias com cicatriz 'profunda' diante da morte de Antero

Corinthians termina o mês com onda de lesões musculares entre titulares

Carrascal desabrocha no Flamengo e cumpre desejo de Filipe Luís

Jovem zagueiro corresponde como titular e pode ganhar sequência no Corinthians

São Paulo tem pior público da "Era Casares" em derrota para o Ceará no Morumbis

Entenda por que o Santos ainda não definiu data de demolição mesmo às vésperas de anúncio da nova Vila