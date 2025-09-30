Palmeiras: Lesão aquece briga, e Abel tem 4 nomes para vaga de Evangelista

Lucas Evangelista, titular absoluto do Palmeiras, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e não está descartada uma intervenção cirúrgica. O clube fará novos exames para entender a complexidade do caso, mas o cenário não é otimista.

A lesão do camisa 30 aquece a briga para saber quem assume essa vaga. Abel Ferreira tem quatro atletas no elenco que podem assumir essa função.

Quais são as opções de Abel?

Andreas Pereira

Andreas Pereira comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Fortaleza no Brasileirão Imagem: Jota Erre/AGIF

O camisa 8 é o favorito para ficar com a vaga de Evangelista. Abel explicou após o jogo contra o Bahia que Andreas não assumiu a vaga de Evangelista na partida por não ter treinado na posição, mas para o jogo contra o Vasco, no Allianz Parque, a postura deve ser outra.

Muito simples. Achei que o jogo estava pouco propício para a criatividade. Foi um jogo muito de duelos, muito duro. Aníbal sabe fazer. Outra opção era puxar o Andreas, mas ele não treinou ali. Aníbal treina ali. Não era um jogo para jogadores criativos, era um jogo para transição, como fez o adversário. Abel Ferreira.

No entanto, o meia de 29 anos jogou grande parte de sua carreira um pouco mais recuado — por enquanto, Andreas só jogou avançado no Alviverde.

Allan

Allan, do Palmeiras, em jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O garoto de 21 anos é um meia de origem, mas também pode jogar como camisa 8. Ele foi o escolhido por Abel Ferreira para a posição quando poupou titulares contra o Fortaleza de olho no jogo decisivo contra o River Plate.

Allan ganhou espaço durante o Mundial de Clubes jogando pelo lado direito do ataque, mas pode ser um 10 ou um 8 também.

Aníbal Moreno

Anibal Moreno, do Palmeiras em jogo contra o Porto pelo Mundial Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O argentino, que é camisa 5 de origem, foi o escolhido por Abel para entrar na vaga de Evangelista contra o Bahia.

Abel afirmou que Aníbal faz essa função como 8 nos treinamentos, mas deve retornar à sua posição de origem (ele começou no banco contra o Bahia) e abrir espaço para outro jogador.

Emiliano Martínez

Emiliano Martínez, do Palmeiras, celebra gol no clássico contra o Corinthians, pelo Brasileirão Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O uruguaio é primeiro volante de origem, mas também pode jogar um pouco mais avançado.

Ele foi titular contra o Bahia como camisa 5 e viu Aníbal ser utilizado um pouco mais adiantado.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (1º), contra o Vasco, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.