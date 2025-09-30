Léo Pereira e Viña treinam e se mostram aptos para Flamengo x Cruzeiro

Substituídos durante a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Corinthians no último domingo, o zagueiro Léo Pereira e o lateral esquerdo Viña treinaram hoje de manhã, no Ninho do Urubu, e se mostraram aptos a enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Léo Pereira precisou deixar o campo na Neo Química Arena por conta de dores no pé direito. Ele foi substituído por Danilo.

Já Viña teve uma indisposição estomacal. Alex Sandro entrou em seu lugar.

Outro que está recuperado é Michael. O atacante estava com uma lesão na coxa direita e não viajou para os jogos contra Estudiantes e Corinthians.

Pulgar próximo do retorno

Já o volante Erick Pulgar está próximo do retorno. Recuperado de uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito, ele já está entregue à preparação física.

A previsão é a de que ele fique à disposição do técnico Filipe Luís após a Data Fifa.