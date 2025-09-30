Topo

Esporte

Leila Pereira propõe criação de liga sem o Flamengo: "Tem que jogar sozinho"

30/09/2025 22h24

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira subiu o tom contra a diretoria do Flamengo nesta terça-feira. A mandatária fez duras críticas à conduta da alta cúpula do Rubro-Negro quanto à ação do clube carioca contra a Libra (Liga de Futebol Brasileiro), e ainda sugeriu a criação de uma liga sem o time da Gávea.

Na última sexta-feira, o Flamengo conseguiu uma liminar, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que travou o repasse de R$ 77 milhões de uma parcela dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A ação foi coordenada pela diretoria do clube, presidida por Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

"Minha sugestão seria criarmos outra liga excluindo o Flamengo. Acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele [Flamengo] quiser jogar ele contra o sub-20 dele, entendeu?", afirmou a presidente do Palmeiras em entrevista ao portal R7.

"Então, eu acho que seria bonito nós formarmos uma nova liga excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Quero ver a audiência que ele vai ter. Acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece o futebol brasileiro em absolutamente nada", completou Leila Pereira.

O montante de R$ 77 milhões bloqueado pelo Flamengo seria distribuído entre os demais clubes da Libra, formada por outros 12 times além do Palmeiras: ABC, Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Grêmio, Guarani, Paysandu, Remo, Vitória, Sampaio Corrêa, Santos e São Paulo.

A ação do Flamengo

De acordo com o Flamengo, o motivo da ação foi a insatisfação com os critérios adotados pela Libra para a divisão das receitas de TV, especialmente a fatia de 30% vinculada à audiência do pay-per-view. O clube alega que a divisão atual não reconhece adequadamente seu "poder gerador de receitas", que representa cerca de 47% da torcida total dos times da Libra.

Em nota, o clube carioca também destacou que o estatuto da Libra garante a todos os clubes o direito de veto sobre critérios de rateio de receitas, mas que suas objeções não foram respeitadas nas assembleias da liga, realizadas em maio e agosto deste ano.

Palmeiras já havia repudiado atitude do Flamengo

O Palmeiras foi um dos primeiros clubes a se manifestar após a liminar obtida pelo Flamengo. O clube alviverde, em nota oficial divulgada no último sábado, tratou a postura do Flamengo como "prepotente e dolosa", além de ter considerado a estratégia "predatória e torpe". O Verdão ainda alegou que a ação do time carioca tenta asfixiar as demais instituições a fim de extrair mais benefícios individuais.

O clube ainda ressaltou que seria beneficiado caso a alteração proposta pelo Flamengo fosse confirmada. Contudo, a equipe palestrina destacou que defende o "crescimento coletivo do futebol brasileiro" e quer um "futuro sustentável" para todos os clubes.

A nota do Palmeiras iniciou um movimento de diversas manifestações de outros clubes da Libra contra a ação do Flamengo. São Paulo, Santos, Atlético-MG e Vitória foram algumas das equipes que também repudiaram e criticaram a atitude do Rubro-Negro carioca.

Libra também se pronunciou

No mesmo dia em que o Flamengo conseguiu a vitória na Justiça, a Liga de Futebol Brasileiro também se manifestou. A Libra criticou a ação da equipe carioca e classificou a medida como unilateral e prejudicial aos clubes que dependem desse dinheiro para fluxo de caixa, pagamento de contas e salários.

"A entidade, junto com seus clubes, visa proteger os interesses da ampla maioria dos clubes que acreditam na construção conjunta, no respeito aos acordos e no fortalecimento do futebol brasileiro", escreveu em nota oficial.

Próximos jogos do Palmeiras

  • Palmeiras x Vasco (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

  • São Paulo x Palmeiras (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 05/10 (domingo), às 16h (de Brasília)

  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Em jogo de oito gols, Inter Miami perde do Chicago Fire pela MLS e tem sequência invicta interrompida

Leila endurece discurso após racha na Libra: 'Seria bonito uma nova liga, excluindo o Flamengo'

Leila Pereira propõe criação de liga sem o Flamengo: "Tem que jogar sozinho"

Popó propõe encontro com Wanderlei: 'Meu desejo é te dar um abraço'

Clubes de elite de SP barram venda de bebidas após intoxicações por metanol

Fifa Museum lança exposição sobre avanço da tecnologia no futebol

Alisson tem lesão na derrota do Liverpool e não deve ser convocado por Ancelotti

Popó recebe alta após cirurgia na mão e foca em recuperação: "Que não haja sequelas"

Vitor Roque avalia calendário "desgastante" e projeta duelo contra o Vasco: "Vem em uma boa crescente"

Leila sobe o tom: 'Seria bonito formarmos nova liga excluindo o Flamengo'

Corinthians obtém nova vitória contra Vítor Pereira na Justiça do Trabalho