Leila Pereira propõe criação de liga sem o Flamengo: "Tem que jogar sozinho"

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira subiu o tom contra a diretoria do Flamengo nesta terça-feira. A mandatária fez duras críticas à conduta da alta cúpula do Rubro-Negro quanto à ação do clube carioca contra a Libra (Liga de Futebol Brasileiro), e ainda sugeriu a criação de uma liga sem o time da Gávea.

Na última sexta-feira, o Flamengo conseguiu uma liminar, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que travou o repasse de R$ 77 milhões de uma parcela dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A ação foi coordenada pela diretoria do clube, presidida por Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

"Minha sugestão seria criarmos outra liga excluindo o Flamengo. Acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele [Flamengo] quiser jogar ele contra o sub-20 dele, entendeu?", afirmou a presidente do Palmeiras em entrevista ao portal R7.

"Então, eu acho que seria bonito nós formarmos uma nova liga excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Quero ver a audiência que ele vai ter. Acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece o futebol brasileiro em absolutamente nada", completou Leila Pereira.

O montante de R$ 77 milhões bloqueado pelo Flamengo seria distribuído entre os demais clubes da Libra, formada por outros 12 times além do Palmeiras: ABC, Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Grêmio, Guarani, Paysandu, Remo, Vitória, Sampaio Corrêa, Santos e São Paulo.

A ação do Flamengo

De acordo com o Flamengo, o motivo da ação foi a insatisfação com os critérios adotados pela Libra para a divisão das receitas de TV, especialmente a fatia de 30% vinculada à audiência do pay-per-view. O clube alega que a divisão atual não reconhece adequadamente seu "poder gerador de receitas", que representa cerca de 47% da torcida total dos times da Libra.

Em nota, o clube carioca também destacou que o estatuto da Libra garante a todos os clubes o direito de veto sobre critérios de rateio de receitas, mas que suas objeções não foram respeitadas nas assembleias da liga, realizadas em maio e agosto deste ano.

Palmeiras já havia repudiado atitude do Flamengo

O Palmeiras foi um dos primeiros clubes a se manifestar após a liminar obtida pelo Flamengo. O clube alviverde, em nota oficial divulgada no último sábado, tratou a postura do Flamengo como "prepotente e dolosa", além de ter considerado a estratégia "predatória e torpe". O Verdão ainda alegou que a ação do time carioca tenta asfixiar as demais instituições a fim de extrair mais benefícios individuais.

O clube ainda ressaltou que seria beneficiado caso a alteração proposta pelo Flamengo fosse confirmada. Contudo, a equipe palestrina destacou que defende o "crescimento coletivo do futebol brasileiro" e quer um "futuro sustentável" para todos os clubes.

A nota do Palmeiras iniciou um movimento de diversas manifestações de outros clubes da Libra contra a ação do Flamengo. São Paulo, Santos, Atlético-MG e Vitória foram algumas das equipes que também repudiaram e criticaram a atitude do Rubro-Negro carioca.

Libra também se pronunciou

No mesmo dia em que o Flamengo conseguiu a vitória na Justiça, a Liga de Futebol Brasileiro também se manifestou. A Libra criticou a ação da equipe carioca e classificou a medida como unilateral e prejudicial aos clubes que dependem desse dinheiro para fluxo de caixa, pagamento de contas e salários.

"A entidade, junto com seus clubes, visa proteger os interesses da ampla maioria dos clubes que acreditam na construção conjunta, no respeito aos acordos e no fortalecimento do futebol brasileiro", escreveu em nota oficial.

