Topo

Esporte

Leila endurece discurso após racha na Libra: 'Seria bonito uma nova liga, excluindo o Flamengo'

São Paulo

30/09/2025 22h25

A crise da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) escalonou no discurso de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O grupo vive um racha após o Flamengo bloquear judicialmente mais de R$ 70 milhões que seriam distribuídos a clubes do bloco.

Os cariocas querem ampliar sua fatia nos contratos de direitos de transmissão já firmados pela Libra. Outro caminho seria fechar uma venda com o Corinthians, unindo os dois clubes de maior torcida no Brasil.

Leila Pereira sugeriu uma nova liga, excluindo os cariocas. "Minha sugestão seria criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Acho que o Flamengo tem de jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quiser jogar com o Sub-20 dele", disse ao "Esporte Record". O trecho foi divulgado pelo Portal R7, e a entrevista completa será veiculada no domingo.

"Seria bonito nós formarmos uma nova liga, excluindo o Flamengo. O Flamengo joga com ele mesmo. Quero ver a audiência que vai ter. Acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro", completou a mandatária palmeirense.

Logo após o movimento do Flamengo, a Libra se manifestou em nota oficial em que aponta que o clube "desgastou a harmonia" do bloco. Institucionalmente, integrantes do grupo já haviam criticado os flamenguistas, casos de Palmeiras, São Paulo e Santos, por exemplo.

A Libra é formada por Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Paysandu, Remo, ABC, Guarani e Sampaio Corrêa. O Vitória também integrava o grupo, mas mudou de lado para os direitos de transmissão a partir de 2030.

A LFU tem 11 clubes hoje na Série A: Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport, e Vasco.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Em jogo de oito gols, Inter Miami perde do Chicago Fire pela MLS e tem sequência invicta interrompida

Leila endurece discurso após racha na Libra: 'Seria bonito uma nova liga, excluindo o Flamengo'

Leila Pereira propõe criação de liga sem o Flamengo: "Tem que jogar sozinho"

Popó propõe encontro com Wanderlei: 'Meu desejo é te dar um abraço'

Clubes de elite de SP barram venda de bebidas após intoxicações por metanol

Fifa Museum lança exposição sobre avanço da tecnologia no futebol

Alisson tem lesão na derrota do Liverpool e não deve ser convocado por Ancelotti

Popó recebe alta após cirurgia na mão e foca em recuperação: "Que não haja sequelas"

Vitor Roque avalia calendário "desgastante" e projeta duelo contra o Vasco: "Vem em uma boa crescente"

Leila sobe o tom: 'Seria bonito formarmos nova liga excluindo o Flamengo'

Corinthians obtém nova vitória contra Vítor Pereira na Justiça do Trabalho