Leila endurece discurso após racha na Libra: 'Seria bonito uma nova liga, excluindo o Flamengo'

A crise da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) escalonou no discurso de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O grupo vive um racha após o Flamengo bloquear judicialmente mais de R$ 70 milhões que seriam distribuídos a clubes do bloco.

Os cariocas querem ampliar sua fatia nos contratos de direitos de transmissão já firmados pela Libra. Outro caminho seria fechar uma venda com o Corinthians, unindo os dois clubes de maior torcida no Brasil.

Leila Pereira sugeriu uma nova liga, excluindo os cariocas. "Minha sugestão seria criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Acho que o Flamengo tem de jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quiser jogar com o Sub-20 dele", disse ao "Esporte Record". O trecho foi divulgado pelo Portal R7, e a entrevista completa será veiculada no domingo.

"Seria bonito nós formarmos uma nova liga, excluindo o Flamengo. O Flamengo joga com ele mesmo. Quero ver a audiência que vai ter. Acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro", completou a mandatária palmeirense.

Logo após o movimento do Flamengo, a Libra se manifestou em nota oficial em que aponta que o clube "desgastou a harmonia" do bloco. Institucionalmente, integrantes do grupo já haviam criticado os flamenguistas, casos de Palmeiras, São Paulo e Santos, por exemplo.

A Libra é formada por Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Paysandu, Remo, ABC, Guarani e Sampaio Corrêa. O Vitória também integrava o grupo, mas mudou de lado para os direitos de transmissão a partir de 2030.

A LFU tem 11 clubes hoje na Série A: Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport, e Vasco.