Mbappé brilha com hat-trick, Real Madrid atropela Kairat e lidera Champions
O Real Madrid contou com o brilho de Mbappé, não tomou conhecimento e atropelou o Kairat, do Cazaquistão, por 5 a 0, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (30), em Almaty, Cazaquistão.
O Tartaruga Ninja foi o nome do jogo, anotando o triplete, como se diz na Espanha. O camisa 10 chegou a cinco gols na competição, se isolando como artilheiro da Champions. Camavinga e Brahim também marcaram na goleada de mão cheia.
Com a vitória, o Real Madrid assume provisoriamente a liderança da fase de liga da Champions, com seis pontos em duas rodadas. O Kairat perdeu as duas e é o lanterna.
O Real volta a campo no final de semana, recebendo o Villareal pelo Campeonato Espanhol, no sábado (4). O Kairat recebe o Zhetisu, pela liga do Cazaquistão, no domingo (5).
Vini capitão, Mbappé resolvendo
Vini Jr. começou o jogo como capitão do Real Madrid na Liga dos Campeões. Apesar da faixa, o brasileiro teve atuação apagada e desperdiçou uma chance no primeiro tempo. Sem conseguir brilhar, deu lugar a Rodrygo na metade do segundo tempo.
O nome do jogo foi Mbappé: o francês estava inspirado, e marcou três gols no jogo, se consolidando como artilheiro da Champions. Além do hat-trick, deu caneta e passe de calcanhar para uma boa chance de Vini Jr. no começo do jogo.
Com os três de hoje, Mbappé chegou a cinco gols na Liga dos Campeões. O Tartaruga chegou a 60 gols na história da Champions, igualando van Nistelrooy como o sexto principal goleador na lista de todos os tempos.
Rodrygo saiu do banco para pedir passagem a Xabi Alonso: fez duas belas jogadas pela ponta esquerda, deu caneta e a assistência para o gol de Camavinga, quarto do Real no jogo.
Gols e lances importantes
Quase o primeiro gol. O Real Madrid chegou pela primeira vez com a dupla Mbappé-Vini. Mbappé deu um belo passe de calcanhar para Vini Jr, que arrancou e tentou cavar na saída do goleiro, mas mandou para fora.
Kalmurza defendeu. Outra boa chance do Real. Arda Guler tabelou com Vini Jr. e rolou para Mbappé, que bateu colocado. Kalmurza voou no cantinho para espalmar para escanteio.
Mbappé abriu o placar de pênalti para o Real Madrid. Mastantuono chegou antes do goleiro na dividida na área, e foi derrubado. Pênalti para o Real, Mbappé foi para a bola e bateu cruzado, deslocando o goleiro, para abrir o placar.
Quase um golaço. Mastantuono acionou Mbappé na área, o camisa 10 deu uma caneta no marcador antes de finalizar de canhota para quase colocar no ângulo de Kalmurza. Seria um gol de placa no Cazaquistão.
Mbappé ampliou de cavadinha. Courtois recebeu um recuo bandido, afastou a bola e acabou dando uma assistência para o francês, que cavou na saída do goleiro para fazer o segundo gol dele e do Real Madrid no jogo.
Perdeu! Mbappé fez dois gols? Sim, mas perdeu um incrível. Tabelinha Vini-Mbappé, o brasileiro deu um passe açucarado para consagra o hat-trick do francês, que acabou tirando demais do gol e mandou para fora.
VAR anulou pênalti para o Kairat. A esperança durou pouco. Gromyko caiu na área após dividida com Ceballos, e o juiz apontou a marca da cal. Mas, o VAR chamou para revisão e a penalidade foi anulada.
Hat-trick do Tartaruga. Após jogada espetacular de Rodrygo pela esquerda, eo brasileiro rolou para Arda Guler dar um leve desvio antes de Mbappé encher o pé de fora da área e marcar o seu terceiro gol no jogo.
Virou goleada. Em mais uma excelente jogada pela esquerda, Rodrygo escapou de dois marcadores e serviu para Camavinga apenas escorar de cabeça para o fundo do gol.
Brahim fechou a conta. Goleada de mão cheia em Almaty. Gonzalo dominou na entrada da área e ajeitou para Brahim Diaz, que bateu cruzado para sacramentar a goleada. O gol saiu e o juiz apitou o fim do jogo.
Ficha técnica: Kairat 0 x 5 Real Madrid
Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2 da Fase de Liga
Local: Almaty Ortalyk Stadion, Almaty, Cazaquistão
Data e hora: terça-feira, 30 de setembro de 2025, às 13h45 (de Brasília)
Árbitro: Marco Guida
Assistentes: Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti
VAR: Marco Di Bello
Gols: Mbappé (25' 1ºT; 6' 2ºT; 28' 2ºT); Camavinga (37' 2ºT); Brahim (48' 2ºT)
Cartões amarelos: Gromyko, Arad (KAI)
Kairat: Kalmurza; Tapalov (Stanojev), Martynovich, Sorokin, Luís Mata, Kasabulat, Arad (Baybek), Mrynskiy, Gromyko (Zaria), Jorginho (Edmilson) e Satpaev (Ricardinho).
Real Madrid: Courtois, Asencio, Huljsen, Alaba e Fran Garcia; Ceballos, Tchouaméni (Camavinga), Mastantuono (Brahim Diaz) e Vini Jr (Rodrygo); Arda Guler (Bellingham) e Mbappé (Gonzalo García).