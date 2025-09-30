Topo

Jovem zagueiro corresponde como titular e pode ganhar sequência no Corinthians

30/09/2025 05h00

A ausência de André Ramalho abriu espaço para João Pedro Tchoca no jogo contra o Flamengo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jovem zagueiro foi titular do Corinthians na Neo Química Arena e, apesar da derrota de 2 a 1, teve boa atuação.

Tchoca esteve em campo durante 80 minutos. Segundo dados do Sofascore, site especializado em estatísticas, o defensor somou três cortes, um chute bloqueado, uma interceptação e cinco desarmes. Além disso, ele ganhou cinco de sete duelos pelo chão e venceu todos os dois confrontos pelo alto.

Com a bola no pé, o jogador de 21 anos errou apenas seis passes, acertando 42 de 48 (88%). Em bolas longas, foram quatro acertos e três erros.

Provável sequência

Como confirmou o técnico Dorival Júnior em entrevista coletiva, André Ramalho deve seguir ausente no duelo entre Corinthians e Internacional por conta de um estiramento no músculo posterior da coxa direita. Sendo assim, João Pedro Tchoca pode ter sequência como titular, algo que não acontece desde fevereiro.

No início da temporada, o garoto chegou a assumir a titularidade na defesa, mas perdeu a vaga depois de cometer uma falha diante do Barcelona-EQU, pela fase preliminar da Libertadores. Desde então, ele teve poucas oportunidades e não jogou mais duas partidas seguidas entre os onze iniciais.

Sem Ramalho, as outras opções no elenco para formar dupla com Gustavo Henrique são Cacá e Félix Torres.

Números de Tchoca

Formado nas categorias de base do Corinthians, Tchoca entrou em campo 18 vezes neste ano, sendo 14 como titular. Ele marcou um gol e deu uma assistência.

Próximo jogo do Corinthians

  • Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Situação na tabela

  • Corinthians: 12ª colocação, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas)

  • Internacional: 15º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e dez derrotas)

