Jandrei valoriza ponto conquistado pelo Juventude na Arena MRV e exalta Carpini

Nesta terça-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude visitou o Atlético-MG na Arena MRV e empatou em 0 a 0. Após a partida, Jandrei, goleiro jaconero, valorizou o ponto conquistado em Minas Gerais e exaltou o treinador Thiago Carpini.

"Importante ajudar a equipe. Hoje fui feliz, mas é preciso enaltecer o trabalho do grupo. Todo mundo defendeu, todo mundo tentou atacar quando deu. Não conseguimos chegar tantas vezes, criar tantas oportunidades, mas é preciso dar mérito para a equipe do Atlético, que fez uma grande partida. Acho que foi um grande jogo das duas equipes. É importante somar, ainda mais fora de casa, contra um time como o Galo", declarou ao SporTV.

Com o empate, o Atlético-MG subiu uma posição na tabela, ultrapassando o Corinthians e assumindo o 13º lugar. O Galo chegou a 29 pontos, mesma pontuação do Timão, mas com saldo de gols superior (-4 a -6). Já o Juventude permaneceu na 17ª posição, com 23 pontos, a quatro do Santos (16º), primeiro time fora da zona de rebaixamento.

"A gente vem em evolução, conseguindo fazer bons jogos (desde a chegada do Carpini). Às vezes damos uma oscilada, mas sempre competindo bem contra grandes equipes. Na Série A não tem jogo fácil, não tem time que entre já sabendo que vai perder, então é sempre importante estar preparado e seguir nessa evolução. Agora é pensar no descanso, porque já tem uma próxima batalha", completou.

Thiago Carpini já dirigiu a equipe em dez jogos desde o seu retorno, dos quais venceu três, empatou três e perdeu quatro. O Juventude retorna aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Fortaleza, no Castelão, pela 27ª rodada.