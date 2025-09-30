O que CBF pode fazer para melhorar gramados no Brasil? Mattos analisa

A necessidade de padronizar e fiscalizar a qualidade dos gramados é urgente no futebol brasileiro, afirmou Rodrigo Mattos no Cartão Vermelho.

A discussão voltou a ganhar força nsta semana, após a 25ª rodada do Brasileirão, marcada por reclamações do técnico Abel Ferreira sobre o campo da Arena Fonte Nova, em Salvador.

Já passou do tempo da CBF ter um padrão. Ela até tem padrão de medida, de corte, isso já existe, mas de ser aplicado constantemente. [...] Não adianta só a CBF criar uma regra e todo mundo falar sim, e aí chegar na última hora e o jogo acontecer de qualquer jeito. Tem que ter um padrão e vai ter que ter um tempo de adaptação.

Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo