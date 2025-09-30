Topo

Esporte

Internacional x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

30/09/2025 20h00

O Corinthians visita o Internacional na noite desta quarta-feira, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h30 (de Brasília).

Onde assistir Internacional x Corinthians ao vivo?

  • Streaming: Amazon Prime Video;

  • Você ainda pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

?? Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

? Data: 1 de outubro de 2025 (quarta-feira)

? Horário: às 19h30 (de Brasília)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

CNB aplica suspensões a Popó, Wanderlei Silva e equipes após confusão no Spaten Fight Night

?Competitividade predatória?: Milly critica atrito entre Fla e Libra

Transmissão ao vivo de Goiás x Atlético-GO pela Série B: veja onde assistir

Casares comenta profissionalização no São Paulo, mas defende conselheiros: "Não vou abrir mão"

Internacional x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Villarreal x Juventus: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Napoli x Sporting: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Botafogo x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Arsenal x Olympiacos: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Liga dos Campeões

Santos x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Mirassol x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações