Internacional x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Corinthians visita o Internacional na noite desta quarta-feira, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h30 (de Brasília).

Onde assistir Internacional x Corinthians ao vivo?

Streaming: Amazon Prime Video;

Amazon Prime Video; Você ainda pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

?? Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



? Data: 1 de outubro de 2025 (quarta-feira)



? Horário: às 19h30 (de Brasília)