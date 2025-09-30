Inter de Milão aproveita falha e bate Slavia Praga com dois de Lautaro pela Champions
A Inter de Milão venceu o Slavia Praga por 3 a 0 nesta quarta-feira, no San Siro, pela segunda rodada da Champions League. Os gols foram de Dumfries e Lautaro Martínez (duas vezes). O primeiro do argentino, inclusive, foi marcado após uma falha bizarra do goleiro Stanek.
Situação na tabela
- Inter de Milão: 3º lugar, com seis pontos
- Slavia Praga: 26ª posição, com um ponto
? Resumo do jogo
?? INTER DE MILÃO 3 x 0 SLAVIA PRAGA ??
? Competição: Liga dos Campeões (2ª rodada)
?? Local: San Siro, em Milão (ITA)
? Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)
? Horário: às 16h (de Brasília)
Gols:
- ? Lautaro Martínez, aos 29? do 1ºT (Inter de Milão)
- ? Dumfries, aos 33? do 1ºT (Inter de Milão)
- ? Lautaro Martínez, aos 20? do 2ºT (Inter de Milão)
Como foi o jogo
A Inter de Milão abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa, aproveitando um erro bisonho do goleiro Stanek. Ele tentou sair jogando com os pés e entregou a bola nos pés de Lautaro Martínez, que não perdoou e balançou as redes.
Poucos minutos depois, aos 33, o time italiano aumentou a vantagem através de Dumfries. O holandês recebeu cruzamento certeiro de Thuram e completou para o gol.
Já no segundo tempo, Lautaro Martínez anotou mais um e praticamente decretou a vitória nerazzuri. Desta vez, Bastoni cruzou para o argentino, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.
Próximos jogos
Inter de Milão
- Inter de Milão x Cremonese (6ª rodada do Campeonato Italiano)
- Data e horário: 04/10 (sábado), às 13h (de Brasília)
- Local: San Siro, em Milão (ITA)
Slavia Praga
- Sparta Praga x Slavia Praga (11ª rodada do Campeonato Tcheco)
- Data e horário: 05/10 (domingo), às 13h30 (de Brasília)
- Local: Arena Generali, em Praga (CZE)