Inter de Milão aproveita falha e bate Slavia Praga com dois de Lautaro pela Champions

A Inter de Milão venceu o Slavia Praga por 3 a 0 nesta quarta-feira, no San Siro, pela segunda rodada da Champions League. Os gols foram de Dumfries e Lautaro Martínez (duas vezes). O primeiro do argentino, inclusive, foi marcado após uma falha bizarra do goleiro Stanek.

Situação na tabela

Inter de Milão: 3º lugar, com seis pontos

3º lugar, com seis pontos Slavia Praga: 26ª posição, com um ponto

? Resumo do jogo

?? INTER DE MILÃO 3 x 0 SLAVIA PRAGA ??

? Competição: Liga dos Campeões (2ª rodada)



?? Local: San Siro, em Milão (ITA)



? Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)



? Horário: às 16h (de Brasília)

Gols:

? Lautaro Martínez, aos 29? do 1ºT (Inter de Milão)

? Dumfries, aos 33? do 1ºT (Inter de Milão)

? Lautaro Martínez, aos 20? do 2ºT (Inter de Milão)

Como foi o jogo

A Inter de Milão abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa, aproveitando um erro bisonho do goleiro Stanek. Ele tentou sair jogando com os pés e entregou a bola nos pés de Lautaro Martínez, que não perdoou e balançou as redes.

Poucos minutos depois, aos 33, o time italiano aumentou a vantagem através de Dumfries. O holandês recebeu cruzamento certeiro de Thuram e completou para o gol.

Já no segundo tempo, Lautaro Martínez anotou mais um e praticamente decretou a vitória nerazzuri. Desta vez, Bastoni cruzou para o argentino, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Próximos jogos

Inter de Milão

Inter de Milão x Cremonese (6ª rodada do Campeonato Italiano)

(6ª rodada do Campeonato Italiano) Data e horário: 04/10 (sábado), às 13h (de Brasília)

04/10 (sábado), às 13h (de Brasília) Local: San Siro, em Milão (ITA)

