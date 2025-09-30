Topo

Grêmio faz planejamento especial após jogo contra o Santos

30/09/2025 10h38

O Grêmio definiu que permanecerá em São Paulo depois do confronto contra o Santos, nesta quarta-feira (1/10), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. A estratégia visa reduzir o desgaste da delegação, já que no sábado (4/10) o time enfrenta o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, também pelo campeonato.

Viagem e hospedagem

A delegação gremista embarca nesta terça-feira (30/09) em voo fretado de Porto Alegre para Guarulhos às 13h, chegando por volta das 14h30. De lá, o deslocamento será feito de ônibus para Santos, onde o grupo ficará hospedado no Hotel Sheraton Santos.

Após o jogo contra o Santos, o elenco segue diretamente para São Paulo, onde ficará no São Paulo Airport Marriott Hotel.

Treinos em centros paulistas

Na quinta-feira (2/10), o elenco treina às 16h no CT da Portuguesa, em São Paulo. Na sexta-feira (3/10), haverá treino às 9h no CT do Corinthians, e, à tarde, deslocamento para Atibaia, onde o grupo ficará hospedado no Bourbon Resort até a partida contra o Bragantino.

Programação de jogos

  • Santos x Grêmio - 1/10, 21h30 (Vila Belmiro)

  • Red Bull Bragantino x Grêmio - 4/10, 18h30 (Bragança Paulista)

Após o confronto em Bragança Paulista, o Grêmio retorna a Porto Alegre em voo fretado com saída de Guarulhos às 23h30 e chegada prevista para 1h10 de domingo (5/10).

