Grêmio encerra preparação para duelo com o Santos pelo Brasileirão

Nesta terça-feira, o Grêmio fez o último treinamento antes de enfrentar o Santos, em compromisso válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para esta quarta, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.

Como foi o treino?

Os jogadores iniciaram o treino com exercícios físicos na academia do CT Presidente Luiz Carvalho e partiram para o campo. Em seguida, realizaram aquecimento antes dos trabalhos de posse de bola em espaços reduzidos e finalizações em pequenos alvos.

Sob o comando do técnico Mano Menezes, o elenco gremista finalizou a preparação com trabalho técnico, simulando situações reais de ataque contra defesa e finalização das jogadas. Este foi o segundo e último treino antes da delegação embarcar para Santos.

TRABALHO FINALIZADO ?? A terça-feira no CT Luiz Carvalho foi de últimos ajustes antes do embarque para São Paulo. Agora é jogo, vamos com tudo! ?: Caroline Motta | Grêmio FBPAhttps://t.co/gVjDJyw9P6 pic.twitter.com/bhTW1Rr86G ? Grêmio FBPA (@Gremio) September 30, 2025

Situação no Brasileiro

No Brasileirão, o Grêmio aparece na décima posição da tabela, com 32 pontos conquistados em 25 jogos. Para o duelo deste final de semana, Willian será desfalque do time gaúcho, já que teve fratura constatada na base do quinto metatarso, sofrida na última partida, diante do Vitória.

Além do atacante, outros oito jogadores seguem no departamento médico tratando de suas respectivas lesões. São eles: Balbuena, Braithwaite, Carlos Vinicius, Cuéllar, João Lucas, João Pedro, Monsalve e Villasanti.