Goiás faz clássico com o Atlético-GO no fechamento 29ª rodada de olho na liderança da Série B

Goiânia

30/09/2025 08h00

O clássico promete movimentar Goiânia pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, às 21h35, no estádio Hailé Pinheiro, Goiás e Atlético-GO se enfrentam em duelo decisivo para as pretensões das duas equipes na competição.

O time mandante ocupa a terceira colocação com 49 pontos e tem a chance de reassumir a liderança após a derrota do Criciúma para o Paysandu - o Coritiba lidera com 50 ao bater o Avaí neste segunda-feira. O time catarinense, também com 49, leva a melhor sobre o Goiás no saldo de gols: 13 a 8. Uma vitória colocará o time de Vagner Mancini novamente no topo da tabela e com uma importante vantagem de cinco pontos para o quinto colocado, o Novorizontino, com 47.

Do outro lado, embalado por três vitórias consecutivas, o Atlético-GO aparece em 9º lugar, com 41 pontos, e tenta reduzir a distância para o G-4.

Entre as novidades no Goiás, o volante Rodrigo Andrade deve retornar após ser poupado no jogo contra a Ferroviária por desgaste muscular. A tendência é que entre na vaga de Rafael Gava, mas Mancini ainda testou variações durante os treinos. Já Pedrinho segue fora, em recuperação de lesão no joelho, enquanto Martín Benítez volta a ser opção após cumprir suspensão.

Do outro lado, o técnico Rafael Lacerda, que terá todo o seu elenco à disposição no Atlético-GO, ressaltou a importância da partida, não apenas pela pontuação, mas pelo peso histórico do clássico.

"É diferente. Não são apenas três pontos. É um clássico nacional, de rivalidade, que envolve uma cidade, um estado e duas grandes torcidas. A responsabilidade é enorme e estamos preparados para buscar uma vitória que pode ser crucial na sequência do campeonato", disse Lacerda.

O treinador elogiou o trabalho de Vagner Mancini e a qualidade do elenco esmeraldino, mas garantiu que sua equipe chega confiante após o triunfo por 1 a 0 sobre o América-MG na rodada passada.

