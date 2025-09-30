Goiás empata com Atlético-GO e perde chance de retomar liderança da Série B

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 29ª rodada da Série B, o Goiás recebeu o Atlético-GO na Serrinha, empatou em 0 a 0 e perdeu a chance de recuperar a liderança da competição.

E agora?

Com o resultado, o Goiás chegou aos 50 pontos, na segunda colocação da tabela, e perdeu a chance de assumir a liderança do torneio, uma vez que ficou atrás do Coritiba apenas por critérios de desempate. Do outro lado, o Atlético-GO alcançou 42 somados, agora na nona posição.

? Resumo do jogo

Goiás 0 x 0 Atlético-GO

? Competição: 29ª rodada da Série B



?? Local: Serrinha



? Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 21h35 (de Brasília)

Como foi o jogo

Aos 19 minutos do segundo tempo, o Atlético-GO quase inaugurou o placar com Kauan, que aproveitou cruzamento pela ponta direita e desviou, mas mandou para fora.

Aos 33 minutos, o Dragão desperdiçou uma chance quase idêntica. Em cobrança de escanteio, Adriano Martins se antecipou ao marcador na pequena área e concluiu de cabeça, mas mandou por cima da meta do Goiás.

Próximos jogos

Goiás

Volta Redonda x Goiás (30ª rodada da Série B)



Data e horário: 04/10 (sábado), às 18h30

Atlético-GO

Atlético-GO x Athletico-PR (30ª rodada da Série B)



Data e horário: 05/10 (domingo), às 20h30