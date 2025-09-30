Topo

Esporte

Goiás empata com Atlético-GO e perde chance de retomar liderança da Série B

30/09/2025 23h30

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 29ª rodada da Série B, o Goiás recebeu o Atlético-GO na Serrinha, empatou em 0 a 0 e perdeu a chance de recuperar a liderança da competição.

E agora?

Com o resultado, o Goiás chegou aos 50 pontos, na segunda colocação da tabela, e perdeu a chance de assumir a liderança do torneio, uma vez que ficou atrás do Coritiba apenas por critérios de desempate. Do outro lado, o Atlético-GO alcançou 42 somados, agora na nona posição.

? Resumo do jogo

Goiás 0 x 0 Atlético-GO

? Competição: 29ª rodada da Série B

?? Local: Serrinha

? Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)

? Horário: 21h35 (de Brasília)

Como foi o jogo

Aos 19 minutos do segundo tempo, o Atlético-GO quase inaugurou o placar com Kauan, que aproveitou cruzamento pela ponta direita e desviou, mas mandou para fora.

Aos 33 minutos, o Dragão desperdiçou uma chance quase idêntica. Em cobrança de escanteio, Adriano Martins se antecipou ao marcador na pequena área e concluiu de cabeça, mas mandou por cima da meta do Goiás.

Próximos jogos

Goiás

Volta Redonda x Goiás (30ª rodada da Série B)

Data e horário: 04/10 (sábado), às 18h30

Atlético-GO

Atlético-GO x Athletico-PR (30ª rodada da Série B)

Data e horário: 05/10 (domingo), às 20h30

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Atlético-MG peca na efetividade e não sai do zero contra o Juventude na Arena MRV

Atlético-MG empata com Juventude e supera o Corinthians na classificação

Atlético-MG só empata em casa com Juventude em noite de azar para Rony

Goiás empata com Atlético-GO e perde chance de retomar liderança da Série B

Ana Candiotto estreia com vitória no Torneio Internacional feminino de tênis

Em jogo de oito gols, Inter Miami perde do Chicago Fire pela MLS e tem sequência invicta interrompida

Leila endurece discurso após racha na Libra: 'Seria bonito uma nova liga, excluindo o Flamengo'

Leila Pereira propõe criação de liga sem o Flamengo: "Tem que jogar sozinho"

Popó propõe encontro com Wanderlei: 'Meu desejo é te dar um abraço'

Clubes de elite de SP barram venda de bebidas após intoxicações por metanol

Fifa Museum lança exposição sobre avanço da tecnologia no futebol