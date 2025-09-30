Goiás empata clássico com o Atlético-GO e desperdiça chance de reassumir a ponta da Série B

Goiás e Atlético-GO fizeram um clássico goiano na noite desta terça-feira, que fechou a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando em casa, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, o alviverde perdeu a chance de voltar à liderança, ao empatar sem gols com o arquirrival.

Com o resultado, o Goiás foi aos 50 pontos e empatou com o líder Coritiba, mas leva a pior no saldo de gols: 11 contra 8. O Atlético-GO, que havia chegado embalado por três vitórias seguidas, estacionou na parte intermediária da tabela, em nono com 42.

O primeiro tempo do clássico entre Goiás e Atlético-GO foi equilibrado. O principal lance de perigo em toda primeira etapa aconteceu aos 36 minutos, quando Lelê arriscou um chute de fora da área, a bola quicou, bateu na trave de raspão e saiu de lado, perdendo uma ótima chance para o time visitante.

Na volta do intervalo, o Goiás praticamente abdicou de criar chances e praticamente passou o segundo tempo inteiro se defendendo. A melhor chance do Atlético-GO sair vitorioso veio aos 33, em uma cabeçada de Adriano Martins, mas mesmo livre, testou para fora. Por isso, o clássico goiano terminou empatado por 0 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Goiás visita o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 18h30. Já domingo, o Atlético-GO recebe o Athletico-PR, às 20h30, no estádio Antônio Accioly.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 X 0 ATLÉTICO-GO

GOIÁS - Tadeu; Williean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes (Lucas Lovat); Juninho, Rodrigo Andrade, Rafael Gava (Esli Garcia) e Brayann (Welliton); Wellington Rato (Esli Garcia) e Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini.

ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Dudu (Kelvin), Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert Santos (Kauan); Jean Dias, Lelê (Maranhão) e Yuri (Talisson). Técnico: Rafael Lacerda.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Romão, Jean Dias, Luizão e Lelê.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

PÚBLICO - 13.587 torcedores.

RENDA - R$ 189.000,00.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, Serrinha, em Goiânia (GO).