Gabigol ironiza rumores sobre Atlético-MG com bandeira azul "maior de Minas"

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, teve seu nome envolvido em rumores sobre o Atlético-MG, maior rival do Cruzeiro. Comentários apontaram que o técnico Jorge Sampaoli gostaria de contar com o jogador em seu elenco na temporada 2026.

Resposta irônica nas redes sociais

Nas redes, Gabigol respondeu com ironia: publicou uma foto segurando uma bandeira azul, em referência ao Cruzeiro, acompanhada de um emoji com coração e a frase "Maior de Minas". A postagem rapidamente repercutiu entre torcedores celestes e atleticanos.

Gabigol: situação no Cruzeiro

Apesar da repercussão fora de campo, o atacante não vive momento de titularidade pelo Cruzeiro. Nos últimos 8 jogos, ele entrou apenas no decorrer das partidas.

Números em 2025

Na atual temporada, Gabigol soma: