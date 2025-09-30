Gabigol ironiza rumores sobre Atlético-MG com bandeira azul "maior de Minas"
O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, teve seu nome envolvido em rumores sobre o Atlético-MG, maior rival do Cruzeiro. Comentários apontaram que o técnico Jorge Sampaoli gostaria de contar com o jogador em seu elenco na temporada 2026.
Resposta irônica nas redes sociais
Nas redes, Gabigol respondeu com ironia: publicou uma foto segurando uma bandeira azul, em referência ao Cruzeiro, acompanhada de um emoji com coração e a frase "Maior de Minas". A postagem rapidamente repercutiu entre torcedores celestes e atleticanos.
Gabigol: situação no Cruzeiro
Apesar da repercussão fora de campo, o atacante não vive momento de titularidade pelo Cruzeiro. Nos últimos 8 jogos, ele entrou apenas no decorrer das partidas.
Números em 2025
Na atual temporada, Gabigol soma:
? 36 jogos
? 12 gols
?? 4 assistências.