Topo

Esporte

Gabigol ironiza rumores sobre Atlético-MG com bandeira azul "maior de Minas"

30/09/2025 12h53

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, teve seu nome envolvido em rumores sobre o Atlético-MG, maior rival do Cruzeiro. Comentários apontaram que o técnico Jorge Sampaoli gostaria de contar com o jogador em seu elenco na temporada 2026.

Resposta irônica nas redes sociais

Nas redes, Gabigol respondeu com ironia: publicou uma foto segurando uma bandeira azul, em referência ao Cruzeiro, acompanhada de um emoji com coração e a frase "Maior de Minas". A postagem rapidamente repercutiu entre torcedores celestes e atleticanos.

Gabigol: situação no Cruzeiro

Apesar da repercussão fora de campo, o atacante não vive momento de titularidade pelo Cruzeiro. Nos últimos 8 jogos, ele entrou apenas no decorrer das partidas.

Números em 2025

Na atual temporada, Gabigol soma:

  • ? 36 jogos

  • ? 12 gols

  • ?? 4 assistências. 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Meia do Palmeiras, Evangelista passará por cirurgia na coxa e está fora da temporada

Evangelista passará por cirurgia após romper tendão da coxa e desfalca Palmeiras em até 6 meses

Popó tem alta após cirurgia e diz: 'Focar em uma boa recuperação'

Maurício Ruffy treina com Volkanovski e Adesanya e recebe elogios; veja

Cruzeiro divulga parcial de 20 mil ingressos vendidos para duelo com o Sport

Filipe Luís recebe placa do Flamengo por um ano: 'Espero ficar muito tempo'

Top 15! Alexia Burguesinha estreia no ranking após vitória no UFC Austrália

Stabile define secretário-geral e nomeia novo diretor no Corinthians

Gabigol ironiza rumores sobre Atlético-MG com bandeira azul "maior de Minas"

Pedri mira "revanche" do Barcelona contra o PSG

Calderano vence e avança às oitavas de final do China Smash; Bruna Takahashi é eliminada