Palmeiras: Gramado influenciou na lesão de Evangelista? Lavieri explica

A lesão grave de Lucas Evangelista não teve relação direta com o gramado da Arena Fonte Nova, mas sim com um movimento de azar, informou Danilo Lavieri, comentarista do UOL Esporte.

O meio-campista do Palmeiras rompeu o tendão posterior da coxa direita e ficará fora até 2026, forçando o técnico Abel Ferreira a buscar alternativas para o setor.

Foi uma fatalidade. Ele se debruçou sobre a bola com os joelhos esticados e uma contração abrupta e intensa gerou uma tensão que acabou por ocasionar o rompimento do tendão. Muita gente ficou associando, inclusive parte da comissão, a lesão do Evangelista ao gramado, mas nesse caso não foi, teve realmente um azar.

Danilo Lavieri

