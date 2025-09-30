Topo

Palmeiras: Gramado influenciou na lesão de Evangelista? Lavieri explica

do UOL

Do UOL, em São Paulo

30/09/2025 17h23

A lesão grave de Lucas Evangelista não teve relação direta com o gramado da Arena Fonte Nova, mas sim com um movimento de azar, informou Danilo Lavieri, comentarista do UOL Esporte.

O meio-campista do Palmeiras rompeu o tendão posterior da coxa direita e ficará fora até 2026, forçando o técnico Abel Ferreira a buscar alternativas para o setor.

Foi uma fatalidade. Ele se debruçou sobre a bola com os joelhos esticados e uma contração abrupta e intensa gerou uma tensão que acabou por ocasionar o rompimento do tendão. Muita gente ficou associando, inclusive parte da comissão, a lesão do Evangelista ao gramado, mas nesse caso não foi, teve realmente um azar.
Danilo Lavieri

