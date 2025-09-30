Topo

Fluminense encerra preparação para encarar o Sport

30/09/2025 14h26

Nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense encerrou a preparação para encarar o Sport, pela 26ª rodada do Brasileirão.

A equipe chega motivada para o duelo, já que vem de vitória no clássico contra o Botafogo, no último domingo, na estreia do técnico Luis Zubeldía.

Para o duelo, o Tricolor carioca deve seguir sem poder contar com Ganso. O atleta ainda se recupera lesão grau 2 na panturrilha esquerda.

Por outro lado, o meio-campista Nonato voltou a treinar com o restante do elenco. Assim, o atleta, que vinha fazendo um trabalho de transição, pode estar entre os relacionados.

O Fluminense se encontra na oitava colocação, com 34 pontos conquistados. A partida contra o Sport está marcada para às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife.

