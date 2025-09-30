Filipe Luís recebe placa do Flamengo por um ano: 'Espero ficar muito tempo'

O Flamengo prestou uma homenagem ao técnico Filipe Luís pela marca de um ano no comando da equipe profissional completada hoje. O treinador recebeu uma placa das mãos do diretor de futebol, José Boto, após o treino da manhã de hoje no Ninho do Urubu.

'Espero ficar muito mais tempo'

Boto aproveitou a homenagem para sugerir a continuidade do trabalho de Filipe Luís. O português brincou dizendo que espera entregar uma placa de 24 meses em setembro de 2026.

Vim aqui apresentar o Filipe por 12 meses. Parece pouco, mas no Brasil é muito. Desses 12 meses, nove foram comigo. Espero que no próximo ano a gente dê uma placa de 24 meses

José Boto

Emocionado, Filipe Luís agradeceu a honraria, que continha uma foto dele com seu avô, Ivo, responsável por fazê-lo ser torcedor do Fla. Em seguida, lembrou sua chegada ao clube ainda como jogador, em 2019.

Obrigado, Boto. Muito feliz por essa marca. Quando vim para o Flamengo fui apresentado como jogador nesta sala. Tudo o que vivi neste clube, desde então, foi muito especial. Momentos muito bons, que ficarão marcados para sempre, momentos não tão bons, que fazem parte do processo e me sinto parte desse clube

Filipe Luís

Na sequência, o treinador também deu a deixa de que pretende permanecer. Seu contrato atual termina em dezembro e há conversas pela renovação.

Tentamos fazer tudo o possível para conquistar no dia a dia o carinho da diretoria, da torcida, dos jogadores, para ficar aqui um ano. Espero ficar muito tempo. Agradeço a todos que fazem parte disso, pois me dão todas as facilidades do mundo para trabalhar. Me sinto blindado por vocês e os jogadores. É um ambiente maravilhoso de trabalho

Filipe Luís

Três títulos

Filipe Luís já conquistou três títulos pelo Flamengo mesmo com pouco tempo de trabalho. Ele foi campeão da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca deste ano.

Atualmente ele é líder do Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Libertadores. Já na Copa do Brasil foi eliminado nas oitavas de final para o Atlético-MG.

Filipe Luís é o primeiro treinador a completar um ano no comando após o português Jorge Jesus, multicampeão em 2019 pelo clube.