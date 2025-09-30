Topo

Esporte

Filipe Luís completa um ano no comando do Flamengo, veja números

30/09/2025 11h30

Filipe Luís completa um ano no comando técnico do Flamengo nesta terça-feira. Nesse período, mesmo em sua primeira experiência como treinador, o ex-lateral esquerdo soma bons números e três títulos conquistados.

Depois de anunciar sua aposentadoria dos gramados no final de 2023, Filipe Luís assumiu o comando da equipe sub-17 do Flamengo e logo depois o sub-20, no começo do ano seguinte. Em setembro, o Rubro-negro demitiu o técnico Tite e chamou o ex-jogador para treinar a equipe principal.

Ao todo, Filipe Luís comandou o Flamengo em 69 jogos, com 46 vitórias, 17 empates e apenas seis derrotas, com um aproveitamento de 74,9% aproximadamente. Além disso, foi campeão da Copa do Brasil (2024), do Campeonato Carioca (2025) e da Supercopa do Brasil (2025).

Líder do Brasileiro e semi da Libertadores

Nesta temporada, a primeira completa de Filipe Luís no cargo, o Flamengo já levantou duas taças e segue firme em busca de mais duas conquistas. Por outro lado, a equipe foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil.

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo é líder isolado, com 54 pontos, quatro a mais que o vice-líder Cruzeiro e cinco a mais que o Palmeiras. O Rubro-negro tem 16 vitórias, seis empates e duas derrotas em 24 jogos, além do melhor ataque e da melhor defesa da competição.

Por fim, a equipe do técnico Filipe Luís segue viva na busca pelo tetracampeonato da Copa Libertadores. O time disputa uma vaga na grande decisão contra o Racing, da Argentina. O primeiro jogo da semifinal acontece no dia 22 de outubro, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

A volta está marcada para o dia 29, às 21h30, no El Cilindro, em Buenos Aires. Palmeiras e LDU disputam a outra semi.

Calendário do Flamengo

  • Flamengo x Cruzeiro: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 02 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 20h30 (de Brasília)

  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação na tabela

  • Flamengo: líder com 54 pontos em 24 jogos

  • Cruzeiro: vice-líder com 50 pontos em 25 jogos

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Após conquistar título em Tóquio, Alcaraz desiste de Masters 1000 de Xangai

Filipe Luís completa um ano no comando do Flamengo, veja números

Palmeiras: Lucas Evangelista passará por cirurgia e está fora da temporada

Alex Poatan abre o jogo sobre primeiro duelo contra Ankalaev: "Não estava nem 50%"

Exemplo de longevidade: goleiro Fábio, do Fluminense, completa 45 anos

Bortoleto se diz pronto para GP de Cingapura de F1: 'Muros, calor e umidade'

Rival desta quarta, Sport não ganha do Fluminense há mais de 5 anos

Onde vai passar Chelsea x Benfica pela Champions League? Como assistir ao vivo

Adversário definido! Vicente Luque enfrenta Joel Álvarez no UFC Rio

NFL: astro do Miami Dolphins rompe ligamentos do joelho em lesão assustadora

Luisa Stefani e Timea Babos avançam às quartas do WTA 1000 de Pequim