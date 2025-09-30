Filipe Luís completa um ano no comando do Flamengo, veja números

Filipe Luís completa um ano no comando técnico do Flamengo nesta terça-feira. Nesse período, mesmo em sua primeira experiência como treinador, o ex-lateral esquerdo soma bons números e três títulos conquistados.

Depois de anunciar sua aposentadoria dos gramados no final de 2023, Filipe Luís assumiu o comando da equipe sub-17 do Flamengo e logo depois o sub-20, no começo do ano seguinte. Em setembro, o Rubro-negro demitiu o técnico Tite e chamou o ex-jogador para treinar a equipe principal.

Ao todo, Filipe Luís comandou o Flamengo em 69 jogos, com 46 vitórias, 17 empates e apenas seis derrotas, com um aproveitamento de 74,9% aproximadamente. Além disso, foi campeão da Copa do Brasil (2024), do Campeonato Carioca (2025) e da Supercopa do Brasil (2025).

Líder do Brasileiro e semi da Libertadores

Nesta temporada, a primeira completa de Filipe Luís no cargo, o Flamengo já levantou duas taças e segue firme em busca de mais duas conquistas. Por outro lado, a equipe foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil.

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo é líder isolado, com 54 pontos, quatro a mais que o vice-líder Cruzeiro e cinco a mais que o Palmeiras. O Rubro-negro tem 16 vitórias, seis empates e duas derrotas em 24 jogos, além do melhor ataque e da melhor defesa da competição.

Por fim, a equipe do técnico Filipe Luís segue viva na busca pelo tetracampeonato da Copa Libertadores. O time disputa uma vaga na grande decisão contra o Racing, da Argentina. O primeiro jogo da semifinal acontece no dia 22 de outubro, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

A volta está marcada para o dia 29, às 21h30, no El Cilindro, em Buenos Aires. Palmeiras e LDU disputam a outra semi.

Calendário do Flamengo

Flamengo x Cruzeiro: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 02 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 20h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação na tabela