Filho de ídolo do São Paulo se destaca no sub-15 do Brasil e sonha com título no Paraguai

A Seleção Brasileira sub-15 está na disputa da Conmebol Liga Evolución desde o dia 26 deste mês no Paraguai. Até aqui, a equipe comandada pelo técnico Guilherme Dalla Déa tem duas vitórias: 2 a 0 sobre o Peru e 4 a 3 sobre o Equador. Com seis pontos em dois jogos, o Brasil lidera o grupo chamado "Zona Norte". Do outro lado, a Argentina lidera o grupo "Zona Sul", com nove pontos em três jogos.

Vivendo a sua primeira competição oficial pelo Brasil, o zagueiro Lucas Miranda, destaque do São Paulo, participou das duas partidas e contou como está sendo a experiência. A equipe já vinha se preparando desde o dia 11 de setembro, no Centro de Desenvolvimento do Futebol de Tocantins, em Palmas-TO.

"Começamos muito bem a competição. Foram dois jogos bastante disputados, mas a nossa equipe está muito forte e está muito focada. Para mim, está sendo uma honra poder vestir a camisa do Brasil pela primeira vez em um campeonato oficial. É o sonho de todo jogador", afirmou o defensor de 15 anos, que defende o Tricolor Paulista desde os 11 anos.

Aliás, vestir a camisa do São Paulo e da Seleção Brasileira já faz parte da rotina da família. Filho do ex-zagueiro Miranda, ídolo do Tricolor e com longa passagem pela Seleção, da qual foi capitão na Copa do Mundo de 2018, Lucas tem em casa sua principal inspiração.

"Meu pai é um grande exemplo. Ele teve uma carreira fantástica e é claro que eu sonho em chegar no nível que ele chegou, mas ainda estou no início da minha caminhada. Converso bastante com ele e recebo muitos conselhos. Ele não me pressiona, pelo contrário, sempre me passa tranquilidade para eu fazer as coisas da melhor maneira", contou o garoto, que foi campeão paulista sub-14 invicto em 2024, levantando a taça como capitão da equipe.

O Brasil tem mais dois jogos pela frente: na próxima quinta-feira (2), às 17h30 encara a Colômbia, e no sábado (4) o adversário será a Venezuela, às 15h (de Brasília). A final está prevista para a segunda-feira (6), ainda sem horário definido. Todos os jogos estão sendo realizados no Centro de Alto Rendimento das Divisões Formativas (Cardif), na cidade de Luque, no Paraguai.

"Queremos estar na final. Seria fantástico conseguir ser campeão logo no meu primeiro campeonato pela Seleção. Mas, primeiro, vamos nos preparar para o jogo contra a Colômbia. Eles estão com uma derrota e uma vitória no campeonato, então será um jogo muito difícil. Precisamos manter a pegada dos primeiros jogos para conseguir a vitória e seguir invictos", finalizou o defensor.

