Fight Music Show busca novo rival para Diego Alemão após saída de Popó

30/09/2025 16h47

A sétima edição do Fight Music Show sofreu uma baixa de peso. Escalado para encarar Diego 'Alemão', o tetracampeão mundial de boxe Acelino 'Popó' Freitas foi retirado do card após passar por uma cirurgia na mão. Com a saída, a organização agora busca um novo adversário para o campeão do reality show 'Big Brother Brasil 7', da TV Globo.

A lesão aconteceu durante a última apresentação do pugilista, no Spaten Fight Night 2, quando enfrentou Wanderlei Silva. A luta terminou em confusão generalizada após a desclassificação do ex-campeão do PRIDE, e Popó acabou sofrendo danos na mão que exigiram intervenção cirúrgica. A recuperação deve afastá-lo das atividades esportivas por tempo indeterminado.

Opções

Com a ausência de seu nome mais experiente, o Fight Music Show recorreu às redes sociais para anunciar a procura por um substituto. Entre as sugestões levantadas pela própria organização está Rogério 'Minotouro', ex-lutador do UFC e figura histórica do MMA brasileiro (clique aqui ou veja abaixo).

Marcado para o dia 1º de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), o evento mantém a proposta de misturar entretenimento e combates entre personalidades conhecidas do esporte e da mídia. Diego Alemão segue confirmado na programação e aguarda a definição de seu novo oponente.

