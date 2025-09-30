Fifa Museum lança exposição sobre avanço da tecnologia no futebol; confira

O Fifa Museum, em Zurique, inaugura nesta quarta-feira a exposição especial "Innovation in Action: Football Technologies on and off the Pitch" ("A inovação em ação: tecnologias do futebol dentro e fora de campo"), que apresenta um olhar inédito sobre como a tecnologia influencia o futebol.

Desenvolvida em parceria com a Equipe de Inovação da Fifa e outros departamentos da entidade, a mostra leva os visitantes aos bastidores do esporte, revelando processos e ferramentas que normalmente não são acessíveis ao público.

Da cabine de transmissão às telas do árbitro assistente de vídeo (VAR), das câmeras de alta velocidade aos sensores vestíveis, a exposição demonstra como a tecnologia atua lado a lado com jogadores, árbitros e torcedores para aprimorar habilidades, garantir justiça nas decisões e enriquecer a experiência de quem acompanha o futebol, sem substituir a emoção e o julgamento humano que permanecem centrais ao esporte.

"O que torna esta exposição realmente especial é podermos oferecer aos visitantes uma visão de bastidores nunca vista, permitindo que eles entrem no universo da inovação no futebol e a vivenciem na prática, em vez de apenas ler sobre ela", afirma Marco Fazzone, Diretor do Fifa Museum. Ele destaca ainda que a exposição mostra como a tecnologia evoluiu ao longo de quase cem anos de história da Copa do Mundo da Fifa.

Organizada em cinco áreas temáticas - Transmissão e Mídia, Dados Inteligentes, Arbitragem e Fair Play, Montagem do Jogo e Laboratório de Inovação -, a exposição combina objetos raros com experiências imersivas e interativas. Os visitantes podem acompanhar a evolução do futebol nas telas, desde as câmeras fixas em preto e branco da Copa do Mundo de 1954 até imagens em 4K com câmera lenta das edições mais recentes.

Entre as experiências interativas, é possível assumir o papel do árbitro em uma área de revisão de imagens, descobrir como são testados os gramados para garantir condições ideais para os jogadores, ou atuar como operador da tecnologia da linha do gol e como diretor de transmissão, lidando com decisões ao vivo.

A mostra também apresenta objetos de destaque, como o Fifa Player App, que exibe estatísticas pessoais do jogador Cole Palmer na final do Mundial de Clubes de 2025, e a garrafa de água da goleira canadense Kailen Sheridan, usada na Copa do Mundo Feminina de 2023, com anotações sobre estatísticas de pênaltis. Outro destaque é a câmera corporal acoplada a um headset, utilizada por um árbitro no Mundial de Clubes de 2025 - a primeira vez em que o equipamento foi testado em um torneio da Fifa.

No Laboratório de Inovação, jovens inovadores podem apresentar suas ideias para o futuro do futebol, enquanto todos os visitantes têm a oportunidade de acompanhar os movimentos dos jogadores em tempo real e aprender sobre análise de desempenho.

Essas experiências garantem que a visita seja informativa, prática e envolvente para torcedores de todas as idades. A exposição fica aberta ao público de 1º de outubro de 2025 a 31 de março de 2026, e a entrada está incluída no ingresso normal do museu.