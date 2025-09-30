Werdum detona filho de Popó e prevê caso na Justiça: 'Extremo da maldade'

No último sábado (27), a briga generalizada que sucedeu a luta principal do Spaten Fight Night 2 viralizou, dominando o noticiário nacional e internacional. E, mesmo dentro de um cenário caótico como o presenciado pelos fãs dos esportes de combate, existe um limite. Ao menos é desta maneira que raciocina Fabrício Werdum. Corner de Wanderlei Silva no evento e envolvido na confusão, o ex-campeão peso-pesado do UFC detonou, especificamente, a conduta de Rafael Freitas, filho de Popó, que nocauteou o adversário de seu pai na ocasião.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Werdum criticou veementemente a postura de Rafael que, nas imagens, foi visto agredindo Wanderlei pelas costas com golpes na nuca e, em seguida, o nocauteando de frente com um cruzado em cheio no rosto. Após ser identificado, Rafael Freitas veio a público se manifestar sobre o caso e, em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, alegou ter agido em legítima defesa - sobretudo do pai, Popó, que também estava no centro da briga generalizada.

"Tirando o caso do filho do Popó, que foi no extremo da maldade, da crocodilagem. Foi uma coisa muito feia o que ele fez. Até porque existe um respeito, mesmo na briga. De tarde, tinha gente do time do Popó tirando foto comigo (...) Foi extremo, uma briga. Digo que foi um extremo nível 2, naquela situação de briga, todo mundo junto. Só tirando o caso especial do filho do Popó que nocauteou o Wanderlei na maldade. Soco na nuca, soco no rosto, quebrou o nariz do Wanderlei. Isso eu colocaria como extremo mesmo. Foi um golpe diferente, que bate para machucar mesmo (...) O filho do Popó quando entrou no ringue, ele foi certeiro, tinha um objetivo, um alvo. O soco na nuca, no grau de maldade, foi pior do que o soco na cara. O Wanderlei estava separando, não queria briga", opinou Fabrício.

Processo no radar?

Nos dias após a confusão, alguns desdobramentos do caso se apresentaram. Um deles, foi o advogado de Wanderlei Silva, Claudio Dalledone, prometendo entrar na Justiça por conta do episódio. E, ao que tudo indica, esse é o cenário mais provável, dada a gravidade e magnitude da situação. E, de acordo com o relato de Werdum à Ag Fight, o principal alvo de um eventual processo seria justamente Rafael Freitas, filho de Popó que nocauteou o 'Cachorro Louco' em meio à briga pós-luta.

"O mais prejudicado foi a gente, porque nosso amigo foi nocauteado no extremo. Foi feio de ver. Fiquei muito triste. (...) Esse (nocaute) foi muito grave a situação (...) É uma situação extrema pelo fato do Wanderlei ter sido nocauteado na crocodilagem. Do nosso lado, sim, acho que vai rolar (processo). Teve alguns advogados que entraram em contato com a gente. Tenho alguns amigos advogados criminalistas que, com certeza, estão pensando alguma coisa. Mas vamos ter que ver isso. No meu ponto de vista, o mais certo e justo seria o guri (filho do Popó) assumir a bronca do que ele fez, isso sim. O resto (da galera) que deu soco, não tem porquê todo mundo ser processado. Não foi tão grave, foi porrada que a gente está acostumado. Mas aquela situação deveria (ser tratada) diferente, essa exclusiva do Wanderlei com o filho do Popó, porque foi muito extrema", projetou o peso-pesado.

Danos nos protagonistas

Com dores intensas na cabeça, Wanderlei foi levado diretamente para o hospital e, desde então, tem passado por uma bateria de exames. Segundo Werdum, o 'Cachorro Louco' teria quebrado o nariz e também está com dificuldades para enxergar. Outro protagonistas do evento, Popó também sofreu danos durante a confusão. Já em Salvador, Bahia, o tetracampeão mundial dos ringues revelou que terá que passar por uma cirurgia - sem especificar em qual parte do corpo.

