Exemplo de longevidade: goleiro Fábio, do Fluminense, completa 45 anos

30/09/2025 11h21

O goleiro Fábio, do Fluminense, completa 45 anos nesta terça-feira (30). Reconhecido como um dos maiores goleiros da história recente do futebol brasileiro, o veterano recebeu homenagens nas redes sociais do clube carioca.

Na publicação, o Tricolor destacou a trajetória do atleta desde sua chegada em 2022, aos 41 anos, ressaltando sua importância nas conquistas e campanhas da equipe:

"Um verdadeiro fenômeno, chega aos 45 depois de ser decisivo em todos os títulos e grandes campanhas do Tricolor nos últimos anos. Que alegria a nossa celebrar mais um aniversário contigo, ídolo."

Cruzeiro também homenageia o goleiro

O Cruzeiro, clube em que Fábio é ídolo, também prestou sua homenagem ao goleiro multicampeão:

"Multicampeão e recordista de jogos pelo Cruzeiro, o goleiro Fábio comemora mais um ano de vida. Desejamos muitas felicidades e saúde, ídolo!"

Um exemplo de longevidade

Fábio continua sendo exemplo de regularidade e longevidade no futebol brasileiro. Mesmo aos 45 anos, mantém alto nível competitivo e é considerado peça fundamental no elenco do Fluminense.

No mês passado, ele ainda bateu o recorde da lenda inglesa Peter Shilton e se isolou como o atleta com mais jogos disputados na história do futebol.

