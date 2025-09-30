Estêvão esbarra no goleiro, Ríos faz contra e Chelsea supera Benfica em Londres pela Champions

Atuando em Londres, o Chelsea, campeão do Mundial dos Estados Unidos, recebeu o Benfica, agora comandado por José Mourinho, e ganhou por 1 a 0. Os brasileiros Estêvão e João Pedro começaram a partida no banco de reservas, com Enzo Maresca optando por Pedro Neto, Garnacho e Tyrique George na frente.

Um dia antes da convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão, o torcedor verde e amarelo gostaria de ver a promissora dupla de jovens formando uma parceria contra o Benfica pela Champions desde o início. Mas Maresca apenas os escalou já na parte final em Stamford Bridge.

A escolha ofensiva do treinador - também de olho no jogo com o Liverpool no fim de semana, pela Premier League - deu certo, já que após invertida da direita de Pedro Neto para a esquerda, o cruzamento de primeira de Garnacho acabou desviado contra as próprias redes pelo ex-volante do Palmeiras, o colombiano Richard Ríos.

Estêvão saiu do banco no começo da segunda etapa na vaga de Buonanotte e se irritou em contragolpe no qual estava livre e ficou com o braço erguido pedindo o passe. Garnacho foi 'fominha' e bateu longe. Depois desculpou-se com o brasileiro.

Estêvão teve sua chance aos 33 da etapa final ao aparecer entre os marcadores na área após grande contra-ataque, mas cabeceou para linda defesa do goleiro. Além de se destacar com a bola nos pés, o garoto mostrou que também aparece pelo alto.

A revelação palmeirense poderia ter mais sorte no jogo se os companheiros fossem mais solidários, sobretudo o egoísta Gittens. Com os portugueses lançados à frente, o Chelsea cansou de engatar contragolpes, sempre com Estêvão de braços erguidos pedindo bola e sendo ignorado, para justa irritação. João Pedro também entrou na fase final, mas pouco apareceu e ainda levou dois amarelos, o segundo por erguer muito o pé, e acabou expulso.

DEMAIS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA:

