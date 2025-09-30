Topo

Esporte

'Esqui alpino é dança': Brasileiro abre temporada de olho no pódio olímpico

Lucas Pinheiro Braathen inicia a temporada de esportes de inverno de olho na Olimpíada - Divulgação
Lucas Pinheiro Braathen inicia a temporada de esportes de inverno de olho na Olimpíada Imagem: Divulgação
Paulo Favero
do UOL

Do UOL, em São Paulo

30/09/2025 19h57

Lucas Pinheiro Braathen, esquiador brasileiro que é a principal esperança de medalhas do país nos Jogos de Inverno, viaja hoje para a Áustria para iniciar a temporada de neve que tem como objetivo final o pódio na Olimpíada de Milano-Cortina, que será disputada de 6 a 22 de fevereiro.

Nascido na Noruega e filho de brasileira, ele escolhe vestir as cores verde e amarela e espera inspirar a nova geração. "Eu sempre quis ser mais do que apenas um esquiador. Queria inspirar pessoas que nem têm interesse em esportes. Representar o Brasil, um país sem neve, é uma oportunidade de mudança", disse.

A Copa do Mundo de Esqui Alpino começa em menos de um mês em Sölden, na Áustria, em 27 de outubro. E ele quer mostrar sua habilidade neste esporte que se mistura com arte em sua visão. "Para mim, o esqui alpino é como Fórmula 1 nas montanhas. É uma dança descendo as encostas, tentando ser o mais rápido possível."

Independentemente de onde você vem, seus sonhos são seus. É importante seguir seus próprios caminhos, e eu quero inspirar outros a fazerem o mesmo.

Apesar de sua paixão pelo esqui, sua jornada não começou de forma convencional. "Eu cresci jogando futebol. Meu pai me ensinou a esquiar, mas eu não gostava. A Noruega era difícil para um brasileiro. No entanto, quando tentei esquiar aos 9 anos, encontrei uma comunidade que me acolheu. Foi aí que me apaixonei pela modalidade", explica.

Desde então, ele se tornou um dos melhores do mundo no esqui alpino e aos 25 anos é um dos cotados à medalha olímpica. Ele sabe que existe uma pressão enorme por representar um país que não tem qualquer tradição na modalidade, mas também enxerga como privilégio poder carregar esse peso nas costas.

"Quero mostrar que é possível para um brasileiro se destacar em uma modalidade tão tradicionalmente europeia. Crescer entre duas culturas me ensinou que a diversidade é uma força. O Brasil é um país de várias culturas, e eu quero representar isso nas competições", afirma.

Ontem, ele foi anunciado como novo integrante do Time Visa, que lançou uma campanha global com a temática dos Jogos de Inverno. Para o esquiador, o desafio de conquistar as primeiras medalhas do Brasil nos esportes de inverno está lançado. "Eu vou lutar para chegar ao pódio. Eu tenho a chance para ganhar medalha no slalom e slalom gigante", diz.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Alisson tem lesão na derrota do Liverpool e não deve ser convocado por Ancelotti

Popó recebe alta após cirurgia na mão e foca em recuperação: "Que não haja sequelas"

Vitor Roque avalia calendário "desgastante" e projeta duelo contra o Vasco: "Vem em uma boa crescente"

Leila sobe o tom: 'Seria bonito formarmos nova liga excluindo o Flamengo'

Corinthians obtém nova vitória contra Vítor Pereira na Justiça do Trabalho

CNB aplica suspensões a Popó, Wanderlei Silva e equipes após confusão no Spaten Fight Night

'Competitividade predatória': Milly critica atrito entre Flamengo e Libra

Transmissão ao vivo de Goiás x Atlético-GO pela Série B: veja onde assistir

Casares comenta profissionalização no São Paulo, mas defende conselheiros: "Não vou abrir mão"

Internacional x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Villarreal x Juventus: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações