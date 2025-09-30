'Esqui alpino é dança': Brasileiro abre temporada de olho no pódio olímpico

Lucas Pinheiro Braathen, esquiador brasileiro que é a principal esperança de medalhas do país nos Jogos de Inverno, viaja hoje para a Áustria para iniciar a temporada de neve que tem como objetivo final o pódio na Olimpíada de Milano-Cortina, que será disputada de 6 a 22 de fevereiro.

Nascido na Noruega e filho de brasileira, ele escolhe vestir as cores verde e amarela e espera inspirar a nova geração. "Eu sempre quis ser mais do que apenas um esquiador. Queria inspirar pessoas que nem têm interesse em esportes. Representar o Brasil, um país sem neve, é uma oportunidade de mudança", disse.

A Copa do Mundo de Esqui Alpino começa em menos de um mês em Sölden, na Áustria, em 27 de outubro. E ele quer mostrar sua habilidade neste esporte que se mistura com arte em sua visão. "Para mim, o esqui alpino é como Fórmula 1 nas montanhas. É uma dança descendo as encostas, tentando ser o mais rápido possível."

Independentemente de onde você vem, seus sonhos são seus. É importante seguir seus próprios caminhos, e eu quero inspirar outros a fazerem o mesmo.

Apesar de sua paixão pelo esqui, sua jornada não começou de forma convencional. "Eu cresci jogando futebol. Meu pai me ensinou a esquiar, mas eu não gostava. A Noruega era difícil para um brasileiro. No entanto, quando tentei esquiar aos 9 anos, encontrei uma comunidade que me acolheu. Foi aí que me apaixonei pela modalidade", explica.

Desde então, ele se tornou um dos melhores do mundo no esqui alpino e aos 25 anos é um dos cotados à medalha olímpica. Ele sabe que existe uma pressão enorme por representar um país que não tem qualquer tradição na modalidade, mas também enxerga como privilégio poder carregar esse peso nas costas.

"Quero mostrar que é possível para um brasileiro se destacar em uma modalidade tão tradicionalmente europeia. Crescer entre duas culturas me ensinou que a diversidade é uma força. O Brasil é um país de várias culturas, e eu quero representar isso nas competições", afirma.

Ontem, ele foi anunciado como novo integrante do Time Visa, que lançou uma campanha global com a temática dos Jogos de Inverno. Para o esquiador, o desafio de conquistar as primeiras medalhas do Brasil nos esportes de inverno está lançado. "Eu vou lutar para chegar ao pódio. Eu tenho a chance para ganhar medalha no slalom e slalom gigante", diz.