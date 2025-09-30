Escalação do Santos: Vojvoda deve ter novidade contra o Grêmio

O Santos finalizou, nesta terça-feira, a sua preparação para enfrentar o Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda realizou um treino tático no CT Rei Pelé e armou a escalação titular. Depois, o elenco ainda aprimorou a bola parada.

Novidades

O comandante deve contar com o retorno de Adonis Frías. O zagueiro foi preservado no empate de 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no último domingo, por um desconforto na panturrilha direita.

Outra novidade é Escobar. O lateral esquerdo está de volta após cumprir suspensão na última rodada.

Brazão e Diógenes no treino de hoje ? pic.twitter.com/uNd9j0jxLA ? Santos FC (@SantosFC) September 30, 2025

Desfalques

Vojvoda, no entanto, segue sem Neymar. O meia-atacante está se recuperando de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele deve ficar afastado por cerca de um mês. Os meio-campistas Gabriel Bontempo e Victor Hugo também tratam contusão muscular.

Provável escalação do Santos

Brazão; Mayke, Adonis Frías (Alexis Duarte), Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, João Schmidt, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Pendurados: João Basso, Luisão, Mayke, Souza, Zé Rafael e Tiquinho

Agenda do Santos