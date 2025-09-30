Escalação do Palmeiras: Piquerez treina com elenco e deve ficar à disposição contra o Vasco

O Palmeiras está pronto para enfrentar o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Com uma boa notícia, o Verdão finalizou a preparação para o confronto na tarde desta terça-feira. Piquerez treinou normalmente junto aos demais companheiros e deve ficar à disposição. Além disso, o técnico Abel Ferreira prepara uma mudança forçada no meio-campo da equipe titular.

Na Academia de Futebol, o elenco alviverde trabalhou dinâmicas táticas coletivas, ensaiou bolas paradas e ainda disputou uma atividade recreativa.

Dúvidas, desfalques e retornos

O Palmeiras terá um desfalque de peso para a partida. Trata-se do meio-campista Lucas Evangelista, que teve constatada uma lesão tendínea no músculo posterior da coxa direita e precisará passar por cirurgia. Assim, Abel Ferreira foi obrigado a promover uma alteração no meio-campo.

Além das baixas de Evangelista e Paulinho (cirurgia na perna direita), o Palmeiras tem uma dúvida na lateral direita. Khellven se recupera de um trauma no pé direito e não tem presença confirmada, uma vez que também foi desfalque contra o Bahia. Giay, assim, deve seguir entre os titulares.

A boa notícia fica por conta do lateral esquerdo Piquerez, que trabalhou normalmente ao lado dos companheiros de elenco e deve ficar à disposição. O uruguaio deixou o jogo contra o Bahia com dores, mas passou por exames e não teve nenhuma lesão detectada, apenas um trauma no joelho direito. Recuperado, ele deve ao menos integrar o banco de reservas.

O Verdão ainda poderá contar com o retorno do zagueiro Micael, que cumpriu suspensão na última rodada e fica à disposição de Abel no banco de reservas.

Provável escalação

Uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Maurício (Veiga ou Facundo Torres) e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com 49 pontos - cinco a menos que o líder Flamengo. O Verdão vem de derrota para o Bahia por 1 a 0 e viu o Rubro-Negro carioca aumentar a vantagem no topo da tabela.

Palmeiras: terceiro colocado, com 49 pontos (15 vitórias, quatro empates e quatro derrotas)

Terça-feira de atividades na Academia de Futebol! ? pic.twitter.com/E2GTdWFPad ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 30, 2025

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Vasco (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)