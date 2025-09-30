Topo

Esporte

Escalação do Palmeiras: Piquerez treina com elenco e deve ficar à disposição contra o Vasco

30/09/2025 19h02

O Palmeiras está pronto para enfrentar o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Com uma boa notícia, o Verdão finalizou a preparação para o confronto na tarde desta terça-feira. Piquerez treinou normalmente junto aos demais companheiros e deve ficar à disposição. Além disso, o técnico Abel Ferreira prepara uma mudança forçada no meio-campo da equipe titular.

Na Academia de Futebol, o elenco alviverde trabalhou dinâmicas táticas coletivas, ensaiou bolas paradas e ainda disputou uma atividade recreativa.

Dúvidas, desfalques e retornos

O Palmeiras terá um desfalque de peso para a partida. Trata-se do meio-campista Lucas Evangelista, que teve constatada uma lesão tendínea no músculo posterior da coxa direita e precisará passar por cirurgia. Assim, Abel Ferreira foi obrigado a promover uma alteração no meio-campo.

Além das baixas de Evangelista e Paulinho (cirurgia na perna direita), o Palmeiras tem uma dúvida na lateral direita. Khellven se recupera de um trauma no pé direito e não tem presença confirmada, uma vez que também foi desfalque contra o Bahia. Giay, assim, deve seguir entre os titulares.

A boa notícia fica por conta do lateral esquerdo Piquerez, que trabalhou normalmente ao lado dos companheiros de elenco e deve ficar à disposição. O uruguaio deixou o jogo contra o Bahia com dores, mas passou por exames e não teve nenhuma lesão detectada, apenas um trauma no joelho direito. Recuperado, ele deve ao menos integrar o banco de reservas.

O Verdão ainda poderá contar com o retorno do zagueiro Micael, que cumpriu suspensão na última rodada e fica à disposição de Abel no banco de reservas.

Provável escalação

Uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Maurício (Veiga ou Facundo Torres) e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com 49 pontos - cinco a menos que o líder Flamengo. O Verdão vem de derrota para o Bahia por 1 a 0 e viu o Rubro-Negro carioca aumentar a vantagem no topo da tabela.

  • Palmeiras: terceiro colocado, com 49 pontos (15 vitórias, quatro empates e quatro derrotas)

Próximos jogos do Palmeiras

  • Palmeiras x Vasco (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

  • São Paulo x Palmeiras (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 05/10 (domingo), às 16h (de Brasília)

  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Mundial paralímpico: Verônica vai ao pódio em dia de 14 medalhas do Brasil

'Esqui alpino é dança': Brasileiro abre temporada de olho no pódio olímpico

Champions: Vini Jr vai virar coadjuvante no Real? Alicia e Milly opinam

Plano de Trump para Gaza suspende votação da Uefa pelo banimento de Israel de suas competições

Com desfalques, Vasco divulga lista de relacionados para enfrentar o Palmeiras no Brasileirão

Corinthians troca serviço de logística sem assinar contrato e revisão do compliance

Escalação do Palmeiras: Piquerez treina com elenco e deve ficar à disposição contra o Vasco

'Espero ficar muito tempo', diz Filipe Luís, homenageado pelo 1º ano treinando o Flamengo

Com Laura Pigossi, Carol Meligeni e Naná Silva, WTA de Florianópolis divulga lista oficial

Wanderlei Silva e Popó são suspensos por 180 dias; veja todas as punições

Escalação do Santos: Vojvoda deve ter novidade contra o Grêmio