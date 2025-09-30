Escalação: Corinthians fecha preparação para pegar o Inter e terá mudança no ataque

O Corinthians está pronto para a partida contra o Internacional, marcada para esta quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça, o elenco treinou no CT Dr. Joaquim Grava e finalizou a preparação para o jogo em Porto Alegre. Dorival Júnior prepara uma mudança no ataque.

O treinador não conta com Yuri Alberto, suspenso. Ainda sem Memphis Depay, a tendência é que Vitinho seja o parceiro de Gui Negão no setor ofensivo. Romero, Talles Magno e Kayke correm por fora.

Provável escalação

A provável escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Vitinho (Talles Magno ou Romero) e Gui Negão.

Como foi o treino?

O plantel alvinegro abriu o dia com um trabalho de força na academia, seguido por um exercício de dez contra dez no gramado, em espaço reduzido.

Na sequência, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na derrota para o Flamengo voltaram à parte interna para uma atividade regenerativa. Os demais ficaram no campo e ensaiaram construção de jogadas e chutes a gol.

A delegação embarca para o Rio Grande do Sul no período da tarde e tem previsão de chegada à noite.

DM cheio

Além do suspenso Yuri Alberto e de Memphis Depay, em transição física, o Corinthians tem outras quatro baixas por lesão. São elas: André Ramalho (estiramento no músculo posterior da coxa), Charles (dores no joelho direito) Rodrigo Garro (lesão na panturrilha direita) e André Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo).

Fala, João Pedro! ?? Confira tudo que rolou no centro de treinamento Dr. Joaquim Grava, antes do próximo confronto pelo Brasileirão. ?? ? Assista completo na Corinthians TV ?? https://t.co/uPXM8QPesZ#VaiCorinthians pic.twitter.com/CnfcmUPE67 ? Corinthians (@Corinthians) September 30, 2025

Tchoca pede "discernimento"

Provável titular na ausência de André Ramalho, o jovem zagueiro João Pedro Tchoca pediu para que o time tenha "discernimento do jogo". Ele também prometeu "garra e raça" na busca pelos três pontos.

"É mais um jogo fora de casa. Sabemos que o Internacional tem uma equipe muito qualificada, mas independentemente disso vamos lá em busca dos três pontos, que são muito importantes para nós na tabela. Garra e raça nunca faltam, mas precisamos ter entendimento do jogo. É importante ter isso nos jogos fora de casa. Se Deus quiser, vamos ter discernimento e sairemos com a vitória", projetou o defensor.

Próximo jogo do Corinthians

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)

(26ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Situação na tabela