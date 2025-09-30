Entenda por que o Santos ainda não definiu data de demolição mesmo às vésperas de anúncio da nova Vila

O Santos vive a expectativa de fazer o anúncio da assinatura do contrato com a WTorre para a construção da nova Vila Belmiro no próximo dia 12 de outubro, quando o estádio, que será demolido, completa 109 anos de existência. O prazo foi revelado pelo presidente Marcelo Teixeira, nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

Teixeira, que assumiu a gestão do Peixe no fim de 2023 ao vencer as eleições, exaltou as parcerias que o clube vem fazendo para modernização de sua estrutura - como foi o caso da reforma do alojamento dos jogadores no centro de treinamento - e citou o acordo com a WTorre.

"Independente do resultado dentro de campo, a gestão vem alcançando os seus pilares de campanha eleitoral. Isso é fundamental. O Santos não tem recurso, mas encontra parceiros que viabilizam essas situações de crescimento nas mais diversas áreas. Dentre elas, a parceria com a WTorre, que está numa previsão agora de nós, no dia 12 de outubro, o dia da Vila Belmiro, estarmos divulgando todos os planos e as condições comerciais da nova arena. E com isso, nós informaremos as demais etapas que fazem parte do processo do novo estádio. Então, é fundamental para a gestão estar trabalhando com os parceiros buscando a realização desses esforços", revelou Teixeira.

Santos ainda não tem data para demolir a Vila Belmiro

Apesar de estar com o anúncio próximo, o Peixe tem cautela para definir a data de demolição da Vila Belmiro. Marcelo Teixeira revelou que isso dependerá da venda dos produtos, como cadeiras e camarotes. Em agosto, a Prefeitura de Santos aprovou o projeto da nova arena, que será para cerca de 30 mil pessoas.

"A única previsão que nós ainda não informaremos é sobre a demolição. Por que? Porque a demolição dependerá da venda dos produtos e das sociedades. Quando nós alcançarmos a venda e as propriedades, aí, sim, nós podemos fazer uma previsão do prazo de demolição. É o único prazo que ainda não está definido. Os demais, em termos de documentos, alvarás, tudo, nós já temos definido. Temos definido todo o plano de negócios, que será exatamente anunciado. Neste dia, serão anunciados em outras datas com um cronograma definido entre Santos e a WTorre. Então, dentro desse período, é que nós vamos esperar a resposta do plano de vendas, para que aí o Santos vá para uma outra fase: a do processo de interrupção e do início da construção da Arena" explicou.

A previsão é que a construção da nova arena leve entre 36 e 42 meses, ou seja, aproximadamente 40 meses até sua conclusão total, incluindo a demolição da estrutura atual.

Com previsão de investimento de cerca de R$ 700 milhões, a nova arena do Santos será construída em uma área de aproximadamente 68 mil metros quadrados. O estádio será multiuso, com estrutura adequada para receber shows, eventos culturais, corporativos e sociais.

Sem a Vila, Santos vai jogar onde?

A preocupação que paira à torcida do Santos, mesmo enquanto a Vila Belmiro segue de pé, é: onde o Santos irá mandar seus jogos enquanto a nova arena estiver em construção? O presidente Marcelo Teixeira revelou que tem acordo com a Mercado Livre Arena Pacaembu e conversa com a WTorre para ter mais de uma opção para mandar seus jogos. Teixeira também citou a parceria com o São Paulo pelo Morumbis.

"Nós temos previsões de jogar no Mercado Livre Arena Pacaembu, já temos esse acordo formalizado, assim como também aguardamos o que não depende do Santos, depende ainda documentações inerentes ao Pacaembu para que nós estejamos definindo o que não impede que o Santos atue em outros estádios nas quais nós temos também tipo parcerias, como no caso São Paulo", revelou Marcelo Teixeira.

"Lógico que a parceria do São Paulo é muito factual, ela é muito direta e momentânea, por alguns jogos, diferente pela necessidade que o Santos terá a partir da demolição do estádio, mas nós temos também outras opções nas quais nós estamos conversando com a WTorre, não apenas um critério de você contar com o novo estádio, com outro estádio para o Santos atuar, mas também em termos do acordo da parte administrativa do clube, em termos de utilização de um novo espaço de ginásio para que o Santos desenvolva as atividades correspondentes às modalidades olímpicas. Então, existem outras tratativas que estão sendo feitas e concluídas que não envolvem apenas o banco de jogos no estado a partir da demolição", finalizou.