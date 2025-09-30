Em meio a jejum, Rony desabafa após empate do Atlético-MG: "Tempestade uma hora vai passar"

O Atlético-MG voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, pela 26ª rodada, o Galo recebeu o Juventude na Arena MRV e empatou sem gols. Apesar do domínio e das várias chances criadas, a equipe mineira parou na trave e nas defesas de Jandrei, destaque do time gaúcho.

Um dos protagonistas da partida foi Rony, que vive um jejum de gols desde a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no dia 1º de junho, pela 11ª rodada. Contra o Juventude, o atacante acertou a trave duas vezes e parou no goleiro adversário, desperdiçando as melhores oportunidades do Galo. Após o apito final, o atleta desabafou sobre o momento de dificuldade e deixou uma mensagem de perseverança.

"A gente sempre procura fazer com que aconteça da forma que queremos, mas infelizmente não é assim. Acho que temos que levantar a cabeça, continuar trabalhando, sabendo que é uma tempestade. Pelo que eu escutei hoje, a tempestade sempre passa. Eu acredito que, com fé, as coisas começam a acontecer. Então vou continuar lutando, trabalhando, porque sei que uma hora essa tempestade vai acabar e os gols vão sair", afirmou Rony ao Sportv.

Situação na tabela

Com o empate, o Atlético-MG chegou a 29 pontos e ultrapassou o Corinthians no saldo de gols, assumindo a 13ª colocação. O Juventude, por sua vez, permaneceu em 17º lugar, com 23 pontos, quatro atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Próximos compromissos

O Galo, de Rony, volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). Já o Juventude recebe o Fortaleza no domingo, no Alfredo Jaconi, também às 18h30.