Em jogo de oito gols, Inter Miami perde do Chicago Fire pela MLS e tem sequência invicta interrompida

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 32ª da MLS, o Inter Miami recebeu o Chicago Fire no Lockhart Stadium, foi goleado por 5 a 3 e viu sua série invicta ser encerrada. Aviles e Suárez (2) balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto D'Avilla, Dean, Kouamé, Reynolds e Gutiérrez marcaram para os mandantes.

E agora?

Com o revés, o Inter Miami permaneceu com 56 pontos, na quarta colocação da tabela, e teve sua sequência invicta de quatro partidas (três vitórias e um empate). Do outro lado, o Chicago Fire alcançou 51 somados, agora na oitava posição.

? Resumo do jogo

Inter Miami 3 X 5 Chicago Fire

? Competição: 32ª rodada da MLS



?? Local: Lockhart Stadium



? Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols

? D'Avila, aos 11? do 1ºT (Chicago Fire)



? Dean, aos 31? do 1ºT (Chicago Fire)



? Aviles, aos 39? do 1ºT (Inter Miami)



? Kouamé, aos 43? do 1ºT (Chicago Fire)



? Suárez, aos 12? do 2ºT (Inter Miami)



? Suárez, aos 29? do 2ºT (Inter Miami)



? Reynolds, aos 35? do 2ºT (Chicago Fire)



? Gutiérrez, aos 38? do 1ºT (Inter Miami)

Como foi o jogo

O Chicago Fire abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, quando D'Avilla subiu mais alto que os defensores e desviou de cabeça após cobrança de escanteio pela esquerda. O Fire ampliou aos 20 minutos, com Dean, que recebeu dentro da área e finalizou rasteiro.

O Inter Miami conseguiu descontar aos 27 minutos, com um gol de Aviles. Ele aproveitou um rebote dentro da área e empurrou para o fundo das redes. No entanto, aos 31 minutos, Kouamé marcou para o Chicago Fire em um contra-ataque.

No segundo tempo, o Inter Miami reagiu. Aos 12 minutos, Suárez recebeu passe de Rodriguez e bateu colocado no canto direito. Aos 29 minutos, Suarez marcou novamente, desta vez após assistência de Jordi Alba, empatando a partida em 3 a 3.

Contudo, Reynolds recebeu de Pineda aos 35 minutos e só empurrou para o gol, fazendo 4 a 3. Para "fechar o caixão", Gutiérrez concluiu de fora da área para marcar.

Próximos jogos

Inter Miami

Inter Miami x New England (33ª rodada da MLS)



Data e horário: 04/10 (sábado), às 20h30

Chicago Fire

Chicago Fire x Toronto (33ª rodada da MLS)



Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h30