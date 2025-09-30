Du Plessis aposta em vitória de Poatan em revanche com Ankalaev: "Afiado e intenso"

A revanche entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev, programada para liderar o UFC 320 deste sábado (4), em Las Vegas (EUA), divide a opinião dos fãs. Enquanto uns apontam favoritismo do campeão, por conta do retrospecto direto entre os dois, outros projetam o brasileiro dando a volta por cima na revanche. Dada a magnitude do confronto, que coloca em jogo o cinturão dos meio-pesados (93 kg), outros lutadores de destaque da empresa também emitem suas análises. Para o ex-campeão peso-médio (84 kg) da liga, Dricus du Plessis, por exemplo, 'Poatan' dará o troco no wrestler russo e retomará a posse do cinturão da categoria.

Em recente entrevista ao canal 'Fight Forecast', o sul-africano frisou que o brasileiro parece mais motivado e melhor preparado para a revanche do que estava no primeiro embate entre os dois. O próprio Poatan admitiu, em conversa exclusiva com a Ag Fight, que estava longe da condição ideal de competição no dia da luta contra Ankalaev. Sendo assim, Dricus du Plessis aposta suas fichas no striker paulista e vai além: prevendo um combate definido pela via rápida, ao contrário do primeiro encontro.

"O Ankalaev é grande e forte. Na primeira luta, ele tinha as respostas para o Pereira e fez uma luta inteligente. Não necessariamente um estilo emocionante, mas esperto. Mas tenho visto os treinos do Pereira (para a revanche) e ele parece assustador e com raiva. Vamos ver o que essa derrota despertou nele. Ele vai vir para provar um ponto. Pelas coisas que vi, ele parece mais afiado e intenso. Mas a trocação nunca foi o problema para ele, e sim o fato de ter sido sufocado (...) Ele precisa tirar as costas da grade, acho que ele trabalhou nisso. Ele ter ficado afastado por um tempo foi bom também. Às vezes precisamos desse recomeço para voltar a ter aquela fome. Realmente não vejo essa luta indo para a decisão desta vez. E aposto no Pereira (para vencer)", opinou 'DDP'.

Modo selvagem?

Dricus du Plessis não foi o primeiro ex-campeão do UFC que projetou Poatan dando o troco em Ankalaev no UFC 320 deste sábado. Veterano da modalidade, Rashad Evans apostou suas fichas no brasileiro e justificou o palpite ao afirmar que Alex se "reconectou com seu lado selvagem". Na visão do americano, a derrota para o russo fez com que o agora ex-campeão subisse o tom - tanto de preparação, impressionando com vídeos publicados nas redes, quanto nos ataques verbais pré-luta, com o relato do polêmico encontro com o wrestler do Daguestão, que o teria evitado no Instituto de Performance do UFC.

Poatan vs Ankalaev

Alex Poatan e Magomed Ankalaev se enfrentam pela segunda vez no próximo dia 4 de outubro, na luta principal do UFC 320, em Las Vegas, pelo título meio-pesado da organização. No primeiro embate entre os dois, em março deste ano, o lutador russo levou a melhor por pontos, conquistando também o cinturão da categoria, que pertencia ao brasileiro desde 2023.

Dricus Du Plessis says Alex Pereira will regain his UFC light heavyweight title against Magomed Ankalaev at UFC 320

"The striking was never the problem, it was that he got smothered. It's not going to be hard to figure out the clinch this time. I'm putting my money on Pereira" pic.twitter.com/s3EJuT4NiB

- FULL SEND MMA (@full_send_mma) September 30, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok