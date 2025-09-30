Derrota do São Paulo: o que deu errado no jogo com Ceará

O São Paulo foi derrotado pelo Ceará por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (29), no Morumbis, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do domínio da posse de bola (61% contra 39%), a equipe tricolor não conseguiu transformar o controle do jogo em efetividade ofensiva e acabou castigada pelo único grande momento do rival.

Posse de bola estéril

Segundo dados da SofaScore, o São Paulo trocou 505 passes ao longo da partida, contra apenas 335 do Ceará. No entanto, esse domínio não se converteu em qualidade ofensiva. A equipe finalizou 15 vezes, mas nenhuma dessas conclusões foi classificada como "grande chance" ? dado que escancara a dificuldade de transformar volume em perigo real.

Falta de agressividade no último terço

Mesmo com mais escanteios (7 contra 3) e maior pressão territorial, o time de Morumbis produziu apenas 0,79 gols esperados (xG), número muito próximo ao do Ceará (0,71), que teve menos posse e finalizações (7 no total), mas foi mais eficiente. O time nordestino ainda conseguiu criar a única grande chance da partida ? a que decidiu o placar.

Defesa exposta em momentos cruciais

A defesa são-paulina obrigou o goleiro Rafael a fazer cinco defesas, contra apenas duas do arqueiro do Ceará, sinal de que, mesmo chegando mais vezes ao ataque, o time da casa sofreu com contra-ataques e perdeu duelos importantes na recomposição.

O retrato da derrota

Em resumo, o São Paulo teve volume, mas não soube transformar em perigo real. O Ceará, por outro lado, foi letal: menos posse, menos chutes, mas mais objetividade. A derrota expõe a necessidade do time tricolor de ser mais criativo e incisivo no último terço, já que posse de bola por si só não garante resultado.