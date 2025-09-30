Topo

De virada, Atalanta vence Club Brugge pela 2ª rodada da Liga dos Campeões

30/09/2025 15h48

Em uma reedição da primeira rodada do mata-mata da Liga dos Campeões de 2024/2025, a Atalanta venceu, de virada, o Club Brugge nesta terça-feira, na Arena New Balance, em Bergamo. A partida, que terminou empatada por 2 a 1, é válida pela 2ª rodada da Champions. Christos Tzolis marcou para os visitantes, já Lazar Samardzic e Mario Pasalic descontaram para os donos da casa.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Atalanta soma seus três primeiros pontos na competição, mesma pontuação do Brugge. As equipes aguardam outros jogos para conhecer a colocação ao final do dia.

? Resumo do jogo

?? ATALANTA X CLUB BRUGGE ??

? Competição: Liga dos Campeões

?? Local: New Balance Arena

? Data: 30 de agosto de 2025 (terça-feira)

? Horário: 13h45 (de Brasília)

Gols

? Christos Tzolis, aos 38? do 1ºT (Club Brugge)

? Lazar Samardzic, aos 29? do 2ºT (Atalanta)

? Mario Pasalic, aos 42? do 2ºT (Atalanta)

Como foi o jogo?

Aos 38 minutos do primeiro tempo, Christos Tzolis abriu o placar em Bérgamo e colocou o Club Brugge na frente. Após passe de Nicolò Tresoldi, o camisa 8 finalizou com força para balançar as redes.

No segundo tempo, aos 27 minutos, a Atalanta teve um pênalti marcado a seu favor. Em erro de passe do Brugge, o time italiano puxou contra-ataque e, na sobra da bola, o goleiro Nordin Jackers acabou chegando atrasado para defesa e derrubou Mario Pasalic na área. Quem assumiu a cobrança foi Lazar Samardzic, que havia acabado de sair do banco de reservas, e empatou a partida.

A virada veio aos 42 minutos. Após assistência de cabeça de Yunus Musah, Pasalic apareceu livre na pequena área e completou também de cabeça para o fundo da rede, garantindo o triunfo da Atalanta.

Próximos jogos

Atalanta

? Atalanta x Como (Campeonato Italiano )

? Data e horário: 04/10 (sábado) às 15h45 (de Brasília)

? Local: New Balance Arena

Club Brugge

? Club Brugge x USG (Campeonato Belga)

? Data e horário: 05/10 (domingo) às 13h30

? Local: Jan Breydel Stadium

