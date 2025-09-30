Topo

Cruzeiro divulga parcial de 20 mil ingressos vendidos para duelo com o Sport

30/09/2025 13h32

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para o duelo com o Sport, marcado para este domingo, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A partida é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A venda para o público geral abriu nesta terça-feira, e é esperado que a torcida cruzeirense lote o Mineirão, que tem capacidade para 62 mil torcedores.

Em situações distintas na tabela do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Sport precisam dos três pontos. Enquanto a Raposa briga na parte de cima, estando na vice-liderança, com 50 pontos - quatro a menos que o Flamengo, o Sport é o lanterna, com 14 tentos.

Os ingressos para a torcida da Raposa seguem sendo vendidos no site ingresso.cruzeiro.com.br.

Próximo compromisso do Cruzeiro

Antes de pensar no Sport, no entanto, o Cruzeiro visita o Flamengo nesta quinta-feira, às 20h30, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso vença, a Raposa encurta a distância para a liderança para apenas um ponto.

