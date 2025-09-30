Cruzeiro divulga parcial de 20 mil ingressos vendidos para duelo com o Sport

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para o duelo com o Sport, marcado para este domingo, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A partida é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A venda para o público geral abriu nesta terça-feira, e é esperado que a torcida cruzeirense lote o Mineirão, que tem capacidade para 62 mil torcedores.

2??0?? mil cruzeirenses confirmados no Mineirão! ?? Garanta agora seu ingresso! @socio5estrelas paga R$ 30 em todos os setores do estádio! Apoie o Cabuloso e faça a diferença nas arquibancadas! ?? ? https://t.co/lpP40j914w

?? https://t.co/ufex7sOKbv#CRUxSPT #GrandeCampeão pic.twitter.com/VoGyc6sbB8 ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) September 30, 2025

Em situações distintas na tabela do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Sport precisam dos três pontos. Enquanto a Raposa briga na parte de cima, estando na, com 50 pontos - quatro a menos que o Flamengo, o Sport é o, com 14 tentos.

Os ingressos para a torcida da Raposa seguem sendo vendidos no site ingresso.cruzeiro.com.br.

Próximo compromisso do Cruzeiro

Antes de pensar no Sport, no entanto, o Cruzeiro visita o Flamengo nesta quinta-feira, às 20h30, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso vença, a Raposa encurta a distância para a liderança para apenas um ponto.