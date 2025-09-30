Crespo pode ser forçado a mudar sistema tático por lesões no São Paulo

Hernán Crespo pode ser forçado a mudar o sistema tático do São Paulo nos próximos jogos por causa da alta incidência de lesões no elenco. Nesta segunda-feira, ainda no primeiro tempo do duelo com o Ceará, Rafael Tolói teve de ser substituído após acusar um problema muscular e virou mais uma dor de cabeça para a comissão técnica.

Caso a lesão seja confirmada, Tolói se juntará a Ferraresi como zagueiros com problemas físicos nessa altura da temporada. Desta forma, sobra ao técnico Hernán Crespo como opções para o setor apenas Alan Franco e Sabino, já que Arboleda terá de cumprir suspensão automática após receber cartão amarelo nesta segunda-feira.

Justamente por isso, o São Paulo poderá abrir mão do sistema com três zagueiros para o jogo contra o Fortaleza da próxima quinta-feira, embora Crespo não pareça muito convicto de que sua equipe pode performar melhor em um esquema tático diferente.

"O que aconteceu contra o Ceará e contra a LDU? Jogamos com quatro [defensores no segundo tempo, dois zagueiros e dois laterais]. A gente pode, todos podemos. Convém? Depende do jogo. Está dando certo? Não, não está dando certo. Contra a LDU não deu certo e contra o Ceará não deu certo. 'Ah, então é pra jogar no lixo?'. Não, vamos tentar, vamos continuar e vamos ver. Acho que para o sistema e as características dos jogadores que temos, os três zagueiros deram certo. Podemos mudar? Sim. Contra o Sport jogamos com quatro [defensores]. A gente perde talvez um pouco de equilíbrio [com quatro defensores]? Sim. Mas, é um gosto pessoal. Jogando com três zagueiros a gente pode jogar melhor com as características que temos. Joguei em outros países com quatro atrás. Fórmula mágica não existe. Fórmula mágica é ter uma identidade independentemente do sistema tático", comentou Crespo.

Se optar por manter o sistema tático com três zagueiros que vem sendo usado desde sua chegada ao São Paulo, Crespo não terá jogadores do setor à disposição no banco de reservas e será obrigado a fazer alguma improvisação no setor.

No clássico contra o Santos, por exemplo, o volante Negrucci, revelado nas categorias de base, foi o escolhido para jogar pelo lado direito da zaga formada por três atletas - Tolói e Sabino foram os outros dois.

"Mudando tanto, com três ou quatro dias de intervalo, o que vamos inventar? Vamos ver o que podemos fazer, mas tentando fazer o melhor, pensando sempre que não existe uma fórmula mágica. Acho que o time performou melhor quando jogou com três zagueiros saudáveis, é importante ter 11 atletas saudáveis, e neste momento temos que começar a inserir no time gente que está voltando, gente que está jogando muito e antes não jogava, talvez esteja sentindo um desgaste. Há muita coisa que temos que avaliar para armar uma escalação", concluiu o técnico do São Paulo.