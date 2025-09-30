Crespo encara queda de aproveitamento no São Paulo; veja números

Após início promissor em sua segunda passagem no comando do São Paulo, o técnico Hernán Crespo enfrenta uma queda acentuada de desempenho. Com quatro derrotas seguidas, o argentino registra menos de 50% de aproveitamento e vive uma fase difícil no Tricolor Paulista.

Início animador

Em sua estreia, Crespo viu o São Paulo perder para o Flamengo por 2 a 0. Na sequência, o argentino conduziu o Tricolor a seis jogos de invencibilidade, com cinco vitórias (Corinthians, Juventude, Fluminense, Athletico-PR e Internacional) e um empate (Red Bull Bragantino).

Sua segunda derrota veio diante do Athletico-PR, que eliminou o São Paulo da Copa do Brasil. Depois disso, Crespo emendou outra sequência de cinco jogos sem perder, incluindo a classificação às quartas da Libertadores, ao eliminar o Atlético Nacional nos pênaltis.

Com seis vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas em seus 12 primeiros jogos, Crespo alcançou um aproveitamento de 61,1%. No entanto, nos últimos sete compromissos, o São Paulo apresentou forte queda de rendimento.

Queda de desempenho

Nesse período, o Tricolor venceu apenas Atlético-MG e Botafogo, mas sofreu cinco derrotas (LDU, duas vezes, além de Cruzeiro, Santos e Ceará). Além da eliminação na Libertadores, o retrospecto, antes positivo, passou a ser negativo.

Agora, resta apenas o Campeonato Brasileiro para o São Paulo. A oscilação da equipe também refletiu nas arquibancadas: a torcida registrou o pior público do ano na última segunda-feira, contra o Ceará.

Crespo x Zubeldía

Nos seus primeiros 19 jogos, Crespo soma oito vitórias, quatro empates e sete derrotas, com 49,1% de aproveitamento. Em comparação ao início de seu antecessor, Luis Zubeldía, atual técnico do Fluminense, o desempenho é inferior.

Zubeldía chegou ao São Paulo em abril de 2024 e teve início consistente: 11 vitórias, cinco empates e três derrotas em 19 jogos, com 66,6% de aproveitamento, muito superior ao registrado por Crespo.

Confira os próximos jogos do São Paulo: ? Fortaleza

? Brasileirão (26ª rodada)

?? 02/10 (quinta-feira)

? 19h30

?? Arena Castelão

? Fortaleza (CE)

? Record, Cazé TV e Premiere ? Palmeiras

? Brasileirão (27ª rodada)

?? 05/10 (domingo)

? 16h

?? MorumBIS

? Globo e Premiere... pic.twitter.com/cBNnrQFvSz ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 30, 2025

Próximos passos

Crespo foi responsável por tirar o São Paulo da fila de oito anos sem títulos, ao conquistar o Paulistão de 2021 sobre o Palmeiras. Agora, o argentino busca reencontrar o caminho das vitórias e melhorar a campanha do Tricolor no Brasileirão.

Atualmente, o São Paulo ocupa a sétima posição, com 35 pontos - cinco a menos que o Bahia, sexto colocado e primeiro time no G6. O Tricolor volta a campo nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão, pela 26ª rodada.