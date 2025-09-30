Presidente do Corinthians se reúne com idealizadores do projeto SAFiel

O presidente Osmar Stabile, do Corinthians, se reuniu com os idealizadores da SAFiel ontem e ouviu as ideias do projeto.

O que aconteceu

A reunião aconteceu no Parque São Jorge, sede social do Corinthians. Carlos Teixeira, Maurício Chamati e Eduardo Salusse, idealizadores da SAFiel, e a conselheira Miriam Athie estiveram na conversa com Osmar Stabile.

A proposta da SAFiel é transformar o Corinthians em uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Nela, os torcedores seriam os acionistas do clube.

A SAFiel prepara um evento de lançamento do projeto no dia 28 de outubro. Enquanto isso, os seus idealizadores têm se reunido com membros de diversas áreas do Corinthians para apresentar o projeto. Além de Osmar Stabile, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, já se reuniu com o grupo.

A informação da reunião entre membros da SAFiel e Osmar Stabile foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.

Entenda a SAFiel

O projeto promete "gestão profissional" no Corinthians. Nele, o clube não teria um dono específico, mas sim ficaria nas mãos dos torcedores, que comprariam ações e teriam direito de participar das decisões.

Quatro conselhos seriam formados durante a administração: Administrativo, Fiscal, Cultural e de Governança. Todos eles teriam integrantes escolhidos pelos torcedores acionistas.

O projeto ganha corpo enquanto o Conselho Deliberativo discute a reforma do estatuto do Corinthians. Internamente, há ainda muita resistência quanto a implementação de uma SAF no clube.

A ideia de SAF ainda precisa de algumas aprovações. Entre elas, a do Conselho Deliberativo e dos associados, assim como aconteceu no processo do impeachment do ex-presidente Augusto Melo.