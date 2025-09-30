Corinthians obtém nova vitória contra Vítor Pereira na Justiça do Trabalho

A diretoria do Corinthians obteve, na semana passada, mais uma importante vitória judicial contra o ex-técnico da equipe, Vítor Pereira. A Justiça do Trabalho concedeu ao clube a manutenção da decisão proferida em setembro do ano passado, quando o Tribunal optou por extinguir o processo.

O português, que treinou o Timão em 2022, cobrava cerca de R$ 7,5 milhões referente a FGTS, título de férias, 13º salário, entre outras coisas. O Tribunal, porém, entende que o caso deveria ser resolvido na Fifa e na Corte Arbitral do Esporte (CAS), algo que inclusive foi pontuado no contrato de VP.

O lusitano recorreu do encerramento da ação, mas a Justiça manteve a decisão "sem resolução de mérito". Com isso, o clube alvinegro se livrou da pendência.

O auxiliar de Vítor Pereira, Antonio Alexandre Moreira Ribeiro de Ascensão, também entrou na Justiça do Trabalho contra o Corinthians, cobrando o valor de R$ 514 mil sob acusação de falta de pagamento de direitos trabalhistas. No entanto, o Tribunal também concedeu vitória ao Timão neste caso.

Vítor Pereira chegou a entrar com uma ação na Fifa. A entidade condenou o Corinthians a pagar R$ 2,6 milhões ao treinador, valor abaixo dos R$ 7,5 milhões que ele cobrava na Justiça do Trabalho.

Números de VP pelo Corinthians

Vítor Pereira dirigiu o Corinthians em 64 jogos, com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas no ano de 2022. O treinador levou o Timão ao vice-campeonato da Copa do Brasil e assumiu o Flamengo em seguida.

Atualmente, VP comanda o Wolverhampton, da Inglaterra.

Próximo jogo do Corinthians

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)

(26ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

